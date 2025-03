Où est passé le LHC de la saison régulière?

Aurélien Marti promet que la marge de progression est encore grande du côté du LHC. Photo: Pius Koller

Matthias Davet Journaliste Blick

Geoff Ward n'a pas voulu y répondre. À la question de mettre en exergue les faiblesses de son LHC face à Langnau, l'entraîneur canadien a simplement répondu: «On va disputer un 5e match.» Soit. Toujours est-il que, pour le moment, les Vaudois n'y arrivent pas face aux Tigres. Après quatre rencontres, les deux équipes sont dos à dos (2-2).

Du côté des joueurs, on est un peu plus loquaces que le coach. «Il nous manquait un peu de trafic sur le but et, quand tu forces un peu, tu es plus laxiste derrière», analysait Aurélien Marti après l'acte IV dans l'Emmental. Pour son co-capitaine Michael Raffl, «on a beaucoup créé mais le puck ne voulait simplement pas rentrer.»

De manière plus globale, les joueurs semblent sereins quand bien même le score est paritaire après quatre rencontres. Mais ils ont de quoi l'être: le LHC a toujours l'avantage de la glace et ne se fait pas non plus dominer par les Emmentalois. Par contre, il faudra quand même hausser le niveau de jeu s'il souhaite s'extirper du piège des quarts de finale et aller loin dans ces play-off.

Ça ne rentre pas en power-play

À commencer par le gardien. Incroyable en saison régulière, Kevin Pasche est redevenu quelconque en play-off. Alors qu'il surfait à 92,58% d'arrêts sur les 52 premiers matches de la saison, il est retombé à 89,92% lors des quatre premiers actes des play-off. Loin de son niveau, donc.

Mais, si le dernier rempart est loin de sa meilleure forme, que dire du power-play vaudois? En saison régulière, Lausanne avait le deuxième meilleur (27,07%), juste derrière Genève. Lors de ce quart de finale et malgré 10 opportunités, les Lions n'ont toujours pas trouvé la faille avec un homme de plus sur la glace.

On dit souvent qu'en play-off, ce qui peut faire la différence, ce sont le gardien et les situations spéciales. Pour l'instant, ces secteurs ne réussissent pas forcément au LHC. On peut toutefois voir du positif avec un box play qui est dans les mêmes chiffres que ce que Lausanne avait proposé durant la saison régulière (84,71% contre 85,71% en play-off). Mieux, il a réussi à inscrire deux réussites à 4 contre 5 face à Langnau.

«Compter sur tout le monde»

«Pour l'instant, on n'a pas ce dernier geste qui nous réussissait lorsqu'on était moins bon, souffle Aurélien Marti. En saison régulière, on arrivait à prendre l'ascendant sur le match grâce à notre potentiel et nos individualités. Mais en play-off, c'est un jeu différent.»

Selon le défenseur lausannois, Lausanne doit pouvoir «compter sur tout le monde. Que ce soit les lignes 1, 2, 3 ou 4.» Confiant, Aurélien Marti souhaite que le LHC continue de travailler. Et pour l'arrière, la marge de progression est encore grande pour lui et ses coéquipiers. «On a encore davantage à donner», promet-il.

Le meilleur moment pour le faire pourrait bien être ce vendredi, à la Vaudoise aréna. Là, les Lions n'auront que peu le droit à l'erreur – même si l'année dernière, ils ont prouvé qu'ils pouvaient très bien être dos au mur et remporter un match VI à l'extérieur.