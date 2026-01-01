Ajoie a sauvé sa place en National League et ce 10 avril a représenté le moment le plus émouvant de la saison pour notre journaliste nord-vaudois, lequel a vibré plusieurs minutes en écoutant les tribunes de Voyeboeuf chanter leur joie.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

De suspense, il n'y a pas eu, ce 10 avril à Voyeboeuf. Alors, dans le milieu du troisième tiers, puisque tout était consommé pour ce courageux mais trop limité HC Viège dans ce cinquième match des barrages remporté 5-1 par Ajoie, j'ai pu oublier quelques instants que j'étais journaliste et contempler ces tribunes. Les écouter surtout. M'imprégner de leur joie dans cet épilogue, enfin, d'une saison compliquée, une de plus, pour Ajoie en National League. Et sourire quand la sono a joué une nouvelle fois, une dernière fois, «Les Yeux d'Emilie», cet entêtant, mais entraînant, refrain entonné à chaque but ajoulot.

L'élitisme, quelle horreur

Pourquoi le cacher? L'une de mes plus grandes colères ces dernières années tient à l'élitisme à tout prix dans le sport de haut niveau en Suisse, cette idée néfaste de réduire la Super League de football à dix clubs, et la Challenge League à dix puis à douze, et de faire disparaître du paysage professionnel des régions entières, dont le Jura, tiens. Je ne me retrouve pas dans ce football d'élite sans Delémont et bien d'autres et je suis convaincu que moins le sport est universel, plus il tend à sa perte.

Le Valais, oui d'accord, mais pas à la place du Jura

Alors oui, voir le HC Ajoie sauver sa place dans l'élite du hockey suisse m'a donné des frissons, même si, à terme, j'aimerais que le Valais intègre cette division supérieure. Mais pas au détriment du Jura, par pitié, pas aux dépens de ce HC Ajoie qui amène 4000 personnes à la patinoire une fois par semaine dans ce que les gens bien appellent «l'arrière-pays». Que cette ferveur règne le plus longtemps possible, que cette différence puisse se cultiver encore de nombreuses années, c'est tout ce que je demande.

Les moments forts de 2025 Il est déjà l'heure de tirer le bilan de cette année 2025 forte en émotions! Chaque journaliste de la rubrique sportive de Blick Suisse romande a été invité à choisir son sportif et sa sportive suisse pour l'année écoulée, ainsi que son sportif et sa sportive étrangère. Un choix forcément subjectif, sans oublier le «coup de coeur 2025», totalement libre.

Ce 10 avril a indéniablement représenté pour moi la plus grande émotion de l'année, en écrivant que le peuple jurassien allait pouvoir continuer à venir chaque semaine à Voyeboeuf voir son équipe défier Lugano, Berne et Zurich, en perdant souvent, mais en ne baissant jamais la tête.

Oui, je suis au courant, la formule de championnat et le règlement des barrages arrange le club de National League et la ligue est, dans les faits, semi-fermée, mais qu'importe: la conclusion est belle: Ajoie est sauvé, Ajoie peut continuer à faire figure d'exception dans cette grande ligue.

L'arrière-pays, on y revient, existe donc aussi, et non, ce n'est pas qu'un symbole ou que des mots, c'est du concret. Ajoie prend des sonnées (comment faire autrement?), mais tous les trois jours, son centre de la première ligne est de retour au milieu de la glace, le puck prêt à être lâché, le panneau d'affiche à 0-0, jouez messieurs, chantez supporters.

Voyeboeuf, cet endroit béni

Je ne connais pas assez bien le hockey pour savoir si ses dirigeants font tout juste, pour savoir s'il y aurait moyen, une fois, d'éviter la dernière place (voire les play-out, soyons fous), mais ce que je sais, c'est qu'arriver à la patinoire de Voyeboeuf est une bénédiction pour l'amateur de sport et d'authenticité que je suis.

Est-ce viable sur le long terme? Je ne sais pas, mais je l'espère. Ce qui semble déjà sûr, c'est que cette année encore, Ajoie sera au rendez-vous des play-out et je ne sais pas ce qui attend Pierre-Edouard Bellemare (quel régal en interview, merci pour votre intelligence) et ses coéquipiers. Vont-ils se faire éjecter sur la glace par un club de Swiss League qui aura demandé (et obtenu) la licence?

Joe Dassin mourra une deuxième fois, ma foi

Si tel était le cas et que je sois l'envoyé spécial détaché par Blick pour couvrir ce match funèbre, j'écrirais l'article avec tout le professionnalisme et le détachement nécessaire, et il n'y aura rien de grave, au fond: comme disait l'autre, ce n'est que du hockey. Une autre équipe remplacera le HC Ajoie, elle écrira sa propre histoire, et les Vouivres ne seront pas mortes, elles évolueront simplement en Swiss League, ce qui n'est quand même pas (tout à fait) la même chose.

C'est la vie, c'est la loi du sport, tout ce que vous voulez, mais la mémoire de Joe Dassin et moi, après avoir refermé mon ordinateur, on sera quand même un peu tristes. C'est humain, ma foi. Ça s'appelle les sentiments. Ça se contrôle pas toujours.