Noah Rod: «Ça fait chier, parce qu'on n'est pas loin»

Genève-Servette est éliminé en demi-finale après sa quatrième défaite contre Fribourg Gottéron. Un revers qui reste en travers de la gorge de Noah Rod, capitaine des Aigles.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Noah, on est d'accord que la série ne se perd pas ce dimanche à Fribourg..

Non, je suis d'accord. Mais ce qui est frustrant, c’est qu’on a presque l’impression d’avoir été meilleurs dans le jeu. La différence, elle est ailleurs: l’efficacité. En play-off, c’est ce qui compte le plus. Et c’est ça qui fait mal, parce qu’on sentait vraiment qu’il y avait quelque chose à aller chercher.

Justement, vous n’avez jamais eu le sentiment d’être inférieurs?

Non, jamais. Ce n’est pas une série où tu te dis «ils sont trop forts pour nous». Ça fait chier, parce qu'on n'est pas loin et on était convaincus qu’on avait notre chance d’aller en finale. Mais voilà, le hockey est parfois cruel. Si tu ne fais pas la différence dans les moments clés, tu le paies cash.

Avec un peu de recul, cette saison reste quand même réussie si l'on voit d'où revient Genève?

Oui, il ne faut pas tout jeter. L’objectif affiché, c’était le top 6, et on termine dans le top 3 après une saison régulière faite de hauts et de bas. De très bas, même. Ensuite, on sort Lausanne en play-off, on atteint les demi-finales… Mais personne ne joue pour être «juste» en demi-finale. Quand tu es là, tu veux aller au bout.

Le but était de retrouver un caractère dans cette équipe, également. Tu as quand même le sentiment d’avoir posé des bases solides?

Oui, clairement. On a retrouvé quelque chose dans cette équipe, un certain caractère qu’on avait peut-être perdu ces dernières saisons. Est-ce qu’on est déjà exactement là où on veut être? Non. Mais on est sur la bonne voie. L’idée, maintenant, c’est de construire là-dessus et de corriger ce qu’on a moins bien fait.

Ce match en particulier donne l’impression que tout a tourné contre Genève…

Oui, il y a eu ce sentiment. Entre les poteaux, les rebonds qui ne vont pas dans le bon sens… Mais ce n’est pas uniquement de la malchance. Fribourg avait aussi cette énergie particulière du match à domicile. Comme nous à Genève, quand tout semble possible. Ce soir, c’était clairement de leur côté. Il y a des soirs où tu sens que ça va tourner pour toi. Et ce soir, tout était aligné pour eux. Nous, on a tout donné, mais ça n’a pas suffi.

Difficile déjà de se projeter sur la suite?

Oui, très clairement. Là, je n’ai pas encore la tête à penser à la saison prochaine ou au nouveau coach. Il y a surtout cette frustration immédiate. Parce qu’au fond, on a vraiment le sentiment d’avoir laissé passer une opportunité.