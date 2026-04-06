Genève s'est fait peur, mais égalise face à Fribourg

Genève-Servette se dirigeait tout droit vers un succès sans encombre face à Fribourg. Gottéron a réagi, mais le mal était déjà fait dans cet acte II de la demi-finale, et les Greant se sont imposés (7-3).

Matthias Davet Journaliste Blick

Genève a eu chaud. Très chaud. Aux Vernets, les Aigles pensaient tranquillement se diriger vers un succès et une égalisation lors de l’acte II de la demi-finale face à Fribourg. Il faut dire qu’après deux tiers, ils menaient 4-0.

Mais Gottéron n’a pas lâché. Lors du dernier tiers, les hommes de Roger Rönnberg ont mis les bouchées doubles pour revenir dans la rencontre. Julien Sprunger égaliser son total d'assists, en inscrivant son 412e but en carrière – le premier dans ces play-off. Le capitaine des Dragons a, par la même occasion, explosé la gourde de Stéphane Charlin (46e). Le but de l’espoir.

En power-play et après plus de 65 minutes sans inscrire la moindre réussite avec un homme de plus sur la glace pour Fribourg, Christoph Bertschy a trouvé la faille. Puis, ce même No 22 a touché le patin de Roger Karrer pour le 4-3. L'attaquant a bien cru égaliser, mais son tir s'est écrasé sur le poteau des buts genevois. Les Fribourgeois ne s'en sont pas relevés.

Tout allait bien pour le GSHC

Avant tout cela, tout allait pourtant bien pour le GSHC. Les Aigles ont montré un tout autre visage que samedi à Fribourg. Ils ont fait la différence lors des 34 premières minutes. Tout d'abord, ils ont profité de l'indiscipline des Fribourgeois, eux qui ont écopé de deux pénalités pour surnombre dans le premier tiers, pour ouvrir la marque (Saarijärvi, 3e).

Puis, les attaquants grenat ont trouvé à trois reprises le trou entre les jambes de Reto Berra. D'un tir à ras-terre, Giancarlo Chanton a glissé le puck à cet endroit (24e). Jimmy Vesey en faisait de même, quelques instants plus tard, après un contre éclair, un joli centre de Josh Jooris et un dribble malin de l'Américain (27e).

À nouveau en contre, Jan Rutta a trouvé Tim Bozon au centre. L'attaquant français a, bien évidemment, trouvé le trou entre les jambes de Reto Berra. C'en était trop pour Roger Rönnberg, qui a décidé de changer son portier à cet instant. L'occasion pour Loïc Galley de faire ses débuts en play-off en National League.

Matthew Verboon pour la délivrance

Ce changement a fait du bien à Fribourg. Mais le mal était déjà fait depuis un moment et, malgré la belle remontée, Matthew Verboon a délivré les Vernets (56e). Un ouf de soulagement a parcouru la patinoire genevoise. Dans la cage vide, Jan Rutta et Vincent Praplan ont, cette fois, définitivement mis fin au suspense.

Grâce à cette victoire étriquée, les Aigles peuvent égaliser dans cette série de demi-finale. Le troisième acte aura lieu mercredi, avec les deux équipes qui feront leur retour à la BCF Arena.