La BCF Arena s'est bien remplie pour l'acte I

Pour l'acte I de la finale de National League, Fribourg s'est rendu à Davos. De nombreux supporters se sont donné rendez-vous à la BCF Arena pour vivre ce moment ensemble.

La patinoire de Davos était logiquement pleine pour le premier acte de la finale entre les Grisons et Fribourg Gottéron. Ce qui l'était moins, c'est que la BCF Arena avait aussi attiré du monde. Certains supporters des Dragons, qui n'avaient pas pu avoir de billets pour ce premier duel, ont décidé de se donner rendez-vous sur le plateau de Saint-Léonard.

L'anneau du bas de l'enceinte fribourgeoise était bien rempli pour ce premier match, diffusé sur le vidéotron. Les buvettes étaient ouvertes pour l'occasion. Et forcément, l'ambiance a été belle puisque rapidement les Fribourgeois ont mené 1, 2, puis 3-0. Il y a aussi eu de la tension puisque, dans le troisième tiers, Davos est revenu et était tout proche d'égaliser. Mais toute la BCF Arena – 3500 spectateurs selon les organisateurs – a finalement pu pousser un ouf de soulagement.

Il se pourrait même que certains attendent le retour des héros durant la nuit puisque, après tout, nous sommes samedi soir. Les moins motivés reviendront mercredi, car Gottéron a décidé d'ouvrir sa patinoire tous les soirs de match à l'extérieur. Il se peut que, si la série se poursuit dans ce sens, le public soit de plus en plus nombreux.