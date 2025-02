Dominik Kahun est arrivé cette semaine à Lausanne. Photo: Antoine Gauci / Lausanne HC

Grégory Beaud Journaliste Blick

Quelques minutes après son premier vrai entraînement avec le Lausanne HC, Dominik Kahun se met à table au sens propre comme au figuré. À deux pas de la glace, l'Allemand est loquace et souriant. «Je viens de découvrir mes nouveaux coéquipiers, raconte-t-il. J'ai même pu parler en tchèque avec David Sklenicka. J'ai l'impression que c'est un bon groupe de potes. Je me réjouis de les découvrir davantage.»

Car depuis lundi, le joueur est passé par bien des émotions. «Pour tout dire, je n'avais jamais vécu une telle situation. C'était très stressant pour moi, car je ne savais pas vraiment ce qu'il allait se passer.» Sous contrat jusqu'en 2027 avec Berne, c'est peu dire qu'il était dans une voie de garage. «Je me suis retrouvé surnuméraire dès le premier match de la saison, se souvient-il. Ce soir-là, j'avoue que j'ai été particulièrement surpris.»

Miro Aaltonen le déclencheur

Mais cette première déconvenue a été suivie par d'autres. «Je me suis rapidement blessé et dès mon retour, je me suis à nouveau retrouvé dans les tribunes à quelques reprises. Lorsque tu es habitué à avoir beaucoup de responsabilités, ce n'est pas simple à encaisser.» Mais cela n'a pas immédiatement découragé le joueur de 29 ans aux 188 matches de NHL. «Je voulais me faire ma place et avoir du succès avec Berne, précise-t-il. C'est logique, sinon je n'aurais pas signé jusqu'en 2027.»

Mais c'est l'arrivée de Miro Aaltonen la semaine passée qui a mis un terme à ses illusions. «Jusqu'à cet instant, je savais que ce serait difficile pour moi, mais pas impossible, détaille-t-il. Mais à ce moment, c'est vrai que j'ai demandé à trouver une solution. En un sens, ce n'est pas une décision que tu prends de gaité de cœur, mais je me rendais aussi compte que mon avenir à court et même à moyen terme était bouché.»

Ce n'est que lundi soir, date de la limite de transactions, que la piste lausannoise s'est matérialisée. Selon nos informations, plusieurs autres clubs voulaient l'enrôler, mais n'étaient pas disposés à lui faire parapher un contrat jusqu'en 2027. «Aller quelque part et revenir à Berne cet été ne me semblait pas être une bonne solution, poursuit-il. Pour moi, c'est clair: Soit je reste à Berne et je me bats pour une place ou soit on discute et on trouve un accord pour que je m'en aille.»

Joueur brillant et homme d'excellente composition, Dominik Kahun a obtenu un bon de sortie de la part de son club. «J'avais d'excellents contacts avec les coéquipiers à Berne et ce n'est pas simple de devoir leur dire au revoir après avoir joué avec eux plus de trois ans. Mais à mon âge, tu veux jouer et je suis heureux d'avoir eu cette opportunité de rejoindre Lausanne. Je dois me sentir bien pour jouer mon meilleur hockey et ce n'était plus possible à Berne.»

Sur les bords du Léman - «Je n'ai pas encore pu aller au bord du lac, mais je vais le faire très vite» -, l'Allemand retrouve seulement quelques visages connus. Au moment d'énumérer, il fait très attention à n'oublier personne. «C'est la question piège, parce que si je ne cite pas quelqu'un, il va m'en vouloir, pouffe-t-il. Mais j'ai joué pour Geoff Ward lorsqu'il était entraîneur de l'Allemagne et j'ai travaillé avec le préparateur physique, Quirin Söhnlein, à Munich.»

Et au niveau des joueurs? «J'ai joué sur la même ligne que Brendan Perlini à Chicago.» Un nom qui lui rappelle de bons souvenirs. «Lorsque nous avions joué un Winter Classic à Boston, nous étions tous invités avec nos familles respectives pour un repas. J'étais à la même table que lui et j'ai pu découvrir une bonne personne. Je me réjouis de le côtoyer à nouveau ici.»

Prêt mentalement

Cette saison, il a joué 24 matches et inscrit seulement neuf points. Dès lors, une question sur son état de forme paraît inévitable. «C'est logique d'en parler, précise-t-il. Mentalement, je suis parfaitement prêt. C’était une saison très compliquée avec peu de matches et ma blessure, mais ce nouveau départ est une superbe opportunité. Physiquement, je connais mes qualités et je veux juste aider l’équipe. Je peux promettre aux fans que je donnerai tout dès la première minute, même s'il faudra peut-être un peu de patience. Mais d'expérience, je sais que si tu joues de la bonne manière, la production offensive va suivre tôt ou tard.»

Attaquant polyvalent, il avoue préférer jouer au centre. «C'est à cette position que je me suis entraîné ce mercredi, précise-t-il. Mais à Berne j'ai été aligné partout et je suis prêt à le faire ici aussi, tant que cela permet à l'équipe d'avoir du succès.» Et du succès, ce n'est pas ce qu'il manque au LHC depuis le début de saison. «C’était toujours une équipe difficile à jouer, très agressive défensivement. Ce n’était jamais facile de les affronter. Pour tout dire, je suis content de ne plus avoir à jouer contre Lausanne (rires.)»