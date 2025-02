Rôle, contrat, futur...

Dominik Kahun (à g.) quitte Berne après deux saisons et demie pour rejoindre Lausanne. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Grégory Beaud Journaliste Blick

Mardi matin, le Lausanne HC a annoncé la venue de Dominik Kahun en provenance de Berne pour la fin de saison et jusqu’en 2027. L’attaquant allemand va donc renforcer le leader du championnat, solidifiant encore un peu une équipe qui ne manquait pas d’argument. Cette signature qui a surpris plus d’une personne — même dans le milieu du hockey sur glace — pose tout de même quelques questions. Voici un tour d’horizon avec certaines réponses apportées par le directeur sportif, John Fust.

Comment un joueur comme Kahun se trouve sur le marché?

Depuis le début de saison, l’attaquant international allemand semble ne jamais avoir été dans les bons papiers de son coach à Berne, Jussi Tappola. Il était de notoriété publique que Dominik Kahun n’allait probablement pas poursuivre son aventure dans la capitale au-delà de cette saison malgré un contrat valable pour deux saisons supplémentaires.

Mais c’est la venue de Miro Aaltonen qui a tout accéléré. Suspendu un mois seulement pour prise de cocaïne, le Finlandais a paraphé une entente avec le SCB jusqu’au terme de la saison et vient encore ajouter une concurrence supplémentaire. En bref, Dominik Kahun n’aurait pas joué ou presque pas.

Pourquoi Berne renforce un concurrent?

C’est probablement la question la plus intéressante. Dominik Kahun était l’un des meilleurs compteurs du dernier championnat avec 50 points en 47 matches. Dès lors, le SCB n’aurait-il pas dû conserver le joueur? Plusieurs clubs du championnat se sont informés sur sa situation, mais Berne avait une condition sine qua non pour céder son joueur: trouver un accord avec lui pour mettre un terme à son contrat.

Dès lors, Dominik Kahun devait trouver une entente avec son futur club. Une exigence à laquelle John Fust, directeur sportif du Lausanne HC, a accédé sans la moindre hésitation contrairement à d’autres directeurs sportifs du pays. Dès lors, Berne a décidé de faire des économies, au risque de retrouver Dominik Kahun en play-off.

Lausanne a-t-il besoin de Dominik Kahun?

«La blessure de Janne Kuokkanen pour la fin de saison a été l’élément déclencheur, nous explique John Fust. La place de centre de deuxième ligne était disponible et dans la construction d’une équipe, c’est un rôle très important.» Le fait qu’un joueur du calibre de Dominik Kahun se retrouve disponible mi-février alors que les joueurs de qualité à cette époque sont rares était une aubaine presque trop belle pour être vraie.

«Nous avons trouvé un accord très tard lundi soir, poursuit le directeur sportif. Il n’était peut-être pas dans une excellente situation à Berne, mais si l’on voit son CV et ses dernières années, on se rend compte à quel point c’est un excellent joueur.»

Est-ce le bon profil pour le Lausanne HC?

Si l’équipe de Lausanne fait très forte impression depuis le début de saison, on peut tout de même y mettre un (mini) bémol. Ce n’est pas la robustesse qui fait son succès contrairement aux derniers play-off. Le LHC version 24/25 est différent de celui de la saison 23/24. «C’est un point avec lequel je suis d’accord, admet John Fust. L’équipe a un profil différent cette année, misant davantage sur le talent et la vitesse. Contrairement à la saison passée où des joueurs comme Sekac, Salomäki, Almond ou Kenins apportaient du poids, Lausanne devra relever le défi des play-off avec cette nouvelle identité un peu différente.»

Y a-t-il une place pour lui dans le line up lausannois?

Oui. Lauri Pajuniemi est légèrement blessé et va donc libérer à court terme une place dans l’alignement. Brendan Perlini (engagé la semaine passée) ou Dominik Kahun devraient trouver l’occasion de disputer quelques minutes d’ici au début des play-off. «Je pense également que le retour de Théo Rochette va permettre à notre équipe de trouver un autre équilibre et la quatrième ligne pourrait avoir un visage différent.»

Le Lausanne HC version 25 est-il plus fort que celui de 24?

«L’équipe de la saison dernière restera dans l’histoire pour son parcours en play-off, se souvient John Fust. Les gens vont parler encore longtemps de ce qui est arrivé durant cette période avec l’ambiance revenue à la Vaudoise aréna. Mais je suis convaincu que l’effectif actuel possède un gros potentiel. Il devra toutefois prouver sa valeur sur la glace pour écrire sa propre histoire.»

Kahun a signé jusqu’en 2027. Est-ce un risque?

La fin en queue de poisson du côté de Berne était une aubaine pour le Lausanne HC. Le Dominik Kahun du 17 février 2025 a probablement une autre valeur que celui du 17 février 2024 qui était le quatrième meilleur compteur de la Ligue. En ce sens, il y a un risque calculé pour le Lausanne HC d’enrôler ce joueur. «Mais nous avons fait nos recherches sur lui, précise John Fust. Et notre entraîneur Geoff Ward l’a coaché lorsqu’il était entraîneur assistant de l’équipe d’Allemagne. C’est ce qui me fait me dire que ce n’est pas un engagement risqué. Je suis convaincu que s’il peut jouer dans un rôle qui lui convient et avoir du plaisir, il peut nous aider. Et c’est un joueur capable d’évoluer tant au centre que sur les deux ailes. C’est précieux.»

Qu’est-ce que cela change pour le futur?

Le Lausanne HC pourrait avoir abondance de biens en ce qui concerne les étrangers en vue de la prochaine saison. Cinq attaquants étrangers sont d’ores et déjà sous contrat avec Antti Suomela, Ahti Oksanen, Lauri Pajuniemi, Janne Kuokkanen et donc Dominik Kahun. Nous avons déjà annoncé la venue d’Austin Czarnik en provenance de Berne. Un transfert qui n’a pas encore été officialisé, mais qui est toujours dans les tuyaux. Les Lions vont probablement enrôler deux arrières importés, ce qui porte le total à huit. John Fust ne veut pas en parler plus que tant. «Ce n’est pas le moment pour cette discussion. L’objectif est d’abord de finir la saison actuelle et de réussir les play-off.» Comme Lausanne disputera la Champions League, il y a fort à parier que c’est même une profondeur bienvenue qu’apporteront ces nouveaux joueurs. De là à partir à huit étrangers la saison prochaine?

Lausanne a-t-il repris le contrat (très onéreux) de Kahun?

«En Suisse, tu ne peux pas prendre un contrat et changer l’en-tête et y mettre le logo de ton club, rigole John Fust. Ce n’est pas comme cela que cela fonctionne. Il a négocié avec Berne un droit de sortie et nous lui avons signé un nouveau contrat. Nous ne sommes pas intervenus dans sa discussion avec son ancien club.» Une arrivée qui modifie les plans du directeur sportif d’un point de vue budgétaire? «Nous avions une limite pour cette embauche et nous nous y sommes tenus, précise John Fust. Dans notre structure salariale et avec le rôle que nous lui imaginons, c’était tout à fait raisonnable.»