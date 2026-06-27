Simas Ignatavicius drafté en 40e position

Plusieurs spécialistes voyaient Simas Ignatavicius être drafté assez haut en 2026. Finalement, l'attaquant de Genève-Servette a dû prendre son mal en patience, lui qui n'a pas été sélectionné vendredi soir, lors du premier tour, en compagnie des autres pépites de sa génération que sont Gavin McKenna (1er, Toronto) ou Ivar Stenberg (2e, San José).
Mais lors du deuxième tour, qui a débuté ce samedi matin du côté de Buffalo, le Lituanien à licence suisse n'a pas dû attendre trop longtemps. Les Florida Panthers ont en effet décidé d'acquérir ses droits, et ce à la 40e place de cette draft 2026.
«Les rêves deviennent réalité», a publié sur ses réseaux Genève-Servette, en félicitant son joueur. Débarqué à l'adolescence au bout du Léman, Simas Ignatavicius a disputé toute la saison de National League l'année dernière. En 63 matches avec le maillot grenat, il a inscrit 16 points (9 buts, 7 assists).
Le Lituanien devient seulement le troisième représentant de son pays à être drafté en NHL, après Darius Kasparaitis (5e en 1992 par les New York Islanders) et Dainius Zubrus (15e, 1996 par les Philadelphia Flyers).
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
52
-75
42