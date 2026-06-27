Simas Ignatavicius drafté en 40e position

Simas Ignatavicius a été drafté au deuxième tour en NHL. L'attaquant de Genève-Servette va donc rejoindre les Florida Panthers.

Blick Sport

Plusieurs spécialistes voyaient Simas Ignatavicius être drafté assez haut en 2026. Finalement, l'attaquant de Genève-Servette a dû prendre son mal en patience, lui qui n'a pas été sélectionné vendredi soir, lors du premier tour, en compagnie des autres pépites de sa génération que sont Gavin McKenna (1er, Toronto) ou Ivar Stenberg (2e, San José).

Mais lors du deuxième tour, qui a débuté ce samedi matin du côté de Buffalo, le Lituanien à licence suisse n'a pas dû attendre trop longtemps. Les Florida Panthers ont en effet décidé d'acquérir ses droits, et ce à la 40e place de cette draft 2026.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

«Les rêves deviennent réalité», a publié sur ses réseaux Genève-Servette, en félicitant son joueur. Débarqué à l'adolescence au bout du Léman, Simas Ignatavicius a disputé toute la saison de National League l'année dernière. En 63 matches avec le maillot grenat, il a inscrit 16 points (9 buts, 7 assists).

Le Lituanien devient seulement le troisième représentant de son pays à être drafté en NHL, après Darius Kasparaitis (5e en 1992 par les New York Islanders) et Dainius Zubrus (15e, 1996 par les Philadelphia Flyers).