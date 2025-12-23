Deux Dragons et un Lion avec la Suisse M20 pour les Mondiaux
Jan Cadieux a tranché. La liste définitive des 25 joueurs sélectionnés pour les Mondiaux U20 à Saint Paul et Minneapolis a été dévoilée mercredi. Après deux semaines de préparation à Rochester, le sélectionneur national a choisi de retrancher quatre noms. «Il n’a pas été aisé d’effectuer le cut, a avoué le futur successeur de Patrick Fischer. Eu égard à leur qualité, les joueurs ne nous ont pas facilité les choix.»
Les défenseurs Guus van der Kaaij (Rouyn-Noranda Huskies/QMJHL) et Simon Müller (HC Davos) ainsi que les attaquants David Bosson (Drummondville Voltigeurs/QMJHL) et Lenny Giger (Sioux City Musketeers/USHL) ne passeront pas la fin d’année sous les drapeaux. Six joueurs appartenant à des clubs romands représenteront l’équipe de Suisse aux Etats-Unis.
Au niveau des défenseurs, Basile Sansonnens (LHC, 31 rencontres de National League, 3 points), Ludvig Johnson (Gottéron, 30 matches de NL, 11 pts) Niklas Blessing (Bienne, 31 partie de NL, 10 pts) ont convaincu Jan Cadieux. Ils seront accompagnés par les attaquants biennois Nolan Cattin (30 matches, 2 points) et Jonah Neuenschwander (18 parties, 6 pts). Le gardien Elijah Neuenschwander, qui appartient à Gottéron mais a été prêté à Coire, sera également de la partie.
«Notre objectif est de composer une équipe avec le plus grand niveau de combativité, afin de pouvoir produire le hockey sur glace que nous entendons livrer de manière conséquente», a ajouté Cadieux. La Suisse entamera son tournoi le 28 décembre contre les Etats-Unis à minuit. Quelques heures plus tard, elle affrontera la Suède (20h). Puis l’Allemagne (30 décembre, 19h) et la Slovaquie (31 décembre, 19h).
Source: SIHF
Trois «Romands» avec le Team Canada
Qui dit période des Fêtes, dit Coupe Spengler. Fribourg Gottéron parviendra-t-il à conserver son trophée? C’est en tout cas, l’objectif, comme l’a affirmé Roger Rönnberg à Blick après le revers à Kloten. Vendredi, les Dragons ouvriront les feux contre le Sparta Prague.
L’affiche de la soirée proposera un duel inédit. Le Team Canada affrontera une équipe composée de joueurs universitaires américains, une première en plus de 100 ans du mythique tournoi davosien. Les 25 joueurs appelés à porter le chandail à la feuille d’érable ont été annoncés dans la nuit de mardi à mercredi.
Sept joueurs de National League défendront les couleurs canadiennes. Et parmi eux, trois «Romands»: Drake Caggiula et Connor Hughes, du Lausanne HC, ainsi que Jonathan Hazen, du HC Ajoie. Tanner Fritz (Rapperswil), Derek Grant (ZSC Lions) Tyler Morley (Kloten) et Michael Sgarbossa (Lugano) seront également de la partie, ainsi qu’Andy Andreoff, qui vient de résilier avec effet immédiat son contrat le liant aux champions de Suisse. Le Team Canada, qui n’a plus remporté le tournoi depuis 2019, cherchera à soulever le 31 décembre une 17e fois la Coupe Spengler.
Source: Hockey Canada
Gottéron tient son dernier renfort pour la Coupe Spengler
Fribourg Gottéron complet pour la Coupe Spengler. Juste après la fin du match face à Kloten, les Dragons ont annoncé avoir engagé Daniel Ljunggren pour la durée du tournoi davosien.
C'est un vestiaire qu'il connaît bien que l'attaquant de Thurgovie va rejoindre dès ce jeudi. La saison dernière et celle-ci, il a disputé un total de 13 matches avec les Fribourgeois.
Pour rappel, Niklas Friman d’Ajoie et Michal Cajkovský d’Ambri vont également renforcer les Dragons à Davos.
Une immense tuile pour le Lausanne HC avant le derby à Genève
Les Vaudois se déplacent à Genève pour y défier le GSHC sans leur pierre angulaire. Erik Brännström, le meilleur défenseur de la Ligue (et de loin), est en effet annoncé blessé pour la rencontre qui se disputera à 19h45 aux Vernets (en direct sur Blick). «Rien de grave, rassure le directeur sportif John Fust. Il ne devrait pas manquer plus d'un match.»
Pour cette quatrième rencontre en cinq jours, le LHC s'est déplacé sans Antti Suomela, Ken Jäger, Raphael Prassl, Dominik Kahun, Erik Brännström et Fabian Heldner, tous blessés. Basile Sansonnens est engagé avec l'équipe de Suisse M20.
Concernant Antti Suomela, John Fust détaille: «Il sera absent pour plusieurs semaines, précise-t-il. Il s'est blessé à la cheville, mais je ne suis pas en mesure d'être plus précis pour le moment.»
JO 2026: Grosse surprise en équipe de France
Tim Bozon ne fait pas partie du cadre de la sélection française qui disputera les Jeux olympiques en février prochain à Milan. L'ailier de Genève-Servette n'était déjà pas du dernier rassemblement des Bleus début décembre, contrairement à son frère Kevin, joueur du HC Ajoie.
Yorick Treille, ancien coach de Genève-Servette, a donc décidé de ne pas le sélectionner alors qu'il faisait partie de l'équipe qui avait disputé les rencontres qualificatives pour les JO. Au cours de sa carrière, Tim Bozon n'a jamais disputé les Jeux olympiques, mais a pris part à sept éditions du championnat du monde.
Plusieurs joueurs évoluant en National League sont retenus par Yorick Treille. Ainsi les Ajoulots Antoine Keller, Thomas Thiry, Pierre-Edouard Bellemare et Kevin Bozon seront à Milan, tout comme le Lausannois Floran Douay.
Le dernier renfort de Genève-Servette déjà sur la touche
À peine arrivé et déjà sur la touche! Genève-Servette annonce ce lundi que Derick Brassard manquera les quatre prochaines semaines de compétition en raison d'une blessure. «Le centre québécois a été touché au bas du corps après un contact vendredi dernier face à Langnau (défaite 1-4)», explique le club du bout du lac.
Les Genevois ajoutent que la présence de Sakari Manninen lors du derby face à Lausanne mardi soir est incertaine. «Une décision sera prise après l’entraînement de mardi matin.»
Bienne renforce son attaque pour la saison prochaine
Le HC Bienne a officialisé l’engagement de l’attaquant autrichien Dominic Zwerger à compter de la saison prochaine. Le joueur s’est engagé pour une durée de quatre ans avec le club seelandais, qui renforce ainsi son secteur offensif sur le long terme.
Dans le communiqué publié par la direction, le directeur sportif Martin Steinegger met en avant les qualités principales du nouvel arrivant. Dominic Zwerger est décrit comme un joueur disposant d’un «instinct offensif très développé et d’un excellent sens du but». Son énergie et son intensité émotionnelle sont également présentées comme des composantes centrales de son jeu, appelées à apporter des «impulsions précieuses supplémentaires» à l’attaque biennoise.
Genève-Servette avec cinq étrangers
Genève-Servette se présente à Bienne avec un peu de retard, mais surtout sans Sakari Manninen ni Derick Brassard, blessés. Les Aigles vont donc entamer cette partie à 20h avec seulement cinq joueurs étrangers sur la feuille de match.
Sakari Manninen est proche d'un retour au jeu et pourrait être sur la glace mardi. Le Finlandais s'est blessé la semaine dernière en équipe nationale, lors du tournoi disputé à Zurich.
Pour Derick Brassard, il y a de quoi être plus inquiet. Le Québécois, qui effectuait ses grands débuts vendredi soir après plus de deux ans sans jouer, n'a pas été en mesure de terminer la rencontre. Touché au bas du corps, il avait quitté la glace à la 35e minute. Des examens sont en cours et de plus amples détails seront disponibles lundi. Une chose est sûre, le joueur aux 1000 et quelques matches de NHL n'est pas présent à Bienne pour la rencontre de ce samedi soir.
Antti Suomela bientôt de retour pour le LHC
Plus de deux mois après sa blessure, Antti Suomela va pouvoir effectuer son retour au jeu dès cette fin de semaine à Ajoie. Le Finlandais avait inscrit sept points lors de ses sept premiers matches de la saison pour le LHC. Cedric Fiedler est, lui aussi, de retour. Il remplace numériquement Basile Sansonnens parti disputer le Mondial M20. Fabian Heldner n'est toujours pas apte. «Mais il progresse», positive John Fust, directeur sportif.
Philipp Kurashev blessé avec les Sharks
Les San Jose Sharks doivent provisoirement se passer de leur attaquant suisse Philipp Kurashev. Le Bernois de 26 ans s'est blessé ce week-end en NHL lors de la victoire contre Pittsburg.
La durée de son absence, causée par une chute durant laquelle il a heurté la bande avec le haut du corps, n'a pas été communiquée par son équipe. Cette saison, Kurashev a livré une performance solide, avec six buts et neuf assists jusqu'à présent. Il est n'est donc pas assuré de participer avec l'équipe de Suisse au tournoi olympique de février 2026.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
35
45
77
2
HC Fribourg-Gottéron
36
29
67
3
Lausanne HC
35
27
65
4
HC Lugano
34
25
59
5
Genève-Servette HC
35
-3
56
6
Rapperswil-Jona Lakers
35
-7
56
7
EV Zoug
33
5
55
8
ZSC Lions
34
18
55
9
SCL Tigers
34
-3
44
10
EHC Kloten
34
-20
41
11
EHC Bienne
34
-15
41
12
SC Berne
34
-10
41
13
HC Ambri-Piotta
34
-35
38
14
HC Ajoie
35
-56
28