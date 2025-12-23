Deux Dragons et un Lion avec la Suisse M20 pour les Mondiaux

Jan Cadieux a tranché. La liste définitive des 25 joueurs sélectionnés pour les Mondiaux U20 à Saint Paul et Minneapolis a été dévoilée mercredi. Après deux semaines de préparation à Rochester, le sélectionneur national a choisi de retrancher quatre noms. «Il n’a pas été aisé d’effectuer le cut, a avoué le futur successeur de Patrick Fischer. Eu égard à leur qualité, les joueurs ne nous ont pas facilité les choix.»

Les défenseurs Guus van der Kaaij (Rouyn-Noranda Huskies/QMJHL) et Simon Müller (HC Davos) ainsi que les attaquants David Bosson (Drummondville Voltigeurs/QMJHL) et Lenny Giger (Sioux City Musketeers/USHL) ne passeront pas la fin d’année sous les drapeaux. Six joueurs appartenant à des clubs romands représenteront l’équipe de Suisse aux Etats-Unis.

Au niveau des défenseurs, Basile Sansonnens (LHC, 31 rencontres de National League, 3 points), Ludvig Johnson (Gottéron, 30 matches de NL, 11 pts) Niklas Blessing (Bienne, 31 partie de NL, 10 pts) ont convaincu Jan Cadieux. Ils seront accompagnés par les attaquants biennois Nolan Cattin (30 matches, 2 points) et Jonah Neuenschwander (18 parties, 6 pts). Le gardien Elijah Neuenschwander, qui appartient à Gottéron mais a été prêté à Coire, sera également de la partie.

«Notre objectif est de composer une équipe avec le plus grand niveau de combativité, afin de pouvoir produire le hockey sur glace que nous entendons livrer de manière conséquente», a ajouté Cadieux. La Suisse entamera son tournoi le 28 décembre contre les Etats-Unis à minuit. Quelques heures plus tard, elle affrontera la Suède (20h). Puis l’Allemagne (30 décembre, 19h) et la Slovaquie (31 décembre, 19h).

Source: SIHF