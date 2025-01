Antti Suomela, un retour plus que réussi

Antti Suomela a inscrit deux buts pour son retour avec le LHC. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Parfois, les belles histoires s'écrivent toutes seules. Celle de mercredi soir à la Postfinance Arena portait la trace d'Antti Suomela. Absent lors des trois matches moyens du LHC la semaine dernière (deux défaites et une victoire) pour cause de blessure, le Top Scorer était de retour – tout comme Théo Rochette – aux côtés de ses coéquipiers ce mercredi à Berne. Après douze jours sans disputer la moindre rencontre, on était en droit d'attendre du Finlandais une prestation correcte, sans non plus croire qu'il allait remporter le match à lui tout seul.

S'il ne l'a pas fait – le hockey étant un sport qui se joue à 5 contre 5 –, il a en tout cas grandement contribué au succès lausannois. Auteur de l'égalisation juste avant la deuxième pause, il a inscrit le but de la victoire en prolongation – deux subtiles déviations à la suite de passe de son compatriote Ahti Oksanen. «J'étais un petit peu surpris d'être si seul devant le but en prolongation», avoue le héros de la soirée.

Mais avant de conclure ce match, il a fallu le débuter. Et après plus d'une semaine de pause, tout n'était pas rose. «Les deux premiers shifts étaient rudes, en rigole Antti Suomela. Je les ai sentis dans les jambes. Puis, j'ai été étonné de voir à quel point je me sentais bien.» Pour cela, les louanges du Finlandais vont au préparateur physique, qui a fait «du bon travail». Le Top Scorer dévoile également que le staff a attendu qu'il soit prêt à 100% pour revenir au jeu.

Antti Suomela chanceux?

Bien sûr, entre revenir tranquillement au jeu ou marquer deux buts, il y a une différence énorme. Antti Suomela s'attendait-il à un tel retour en force? «J'ai simplement essayé de jouer correctement et de marquer si c'était possible, répond-il. J'ai été chanceux que deux pucks aient fini au fond des filets.» De son côté, l'entraîneur Geoff Ward n'est pas surpris du niveau affiché par son attaquant. «Je savais qu'il allait bien jouer, souligne le technicien. Ça fait du bien de le retrouver dans l'alignement, tout comme Théo. Les deux ont fait un très bon match si on considère le fait qu'ils étaient out durant une semaine.»

Au-delà des deux buts, il y a surtout une victoire importante pour le LHC face à un adversaire direct pour les places en haut du classement. «C'est un gros point en plus de pris, rappelle Antti Suomela. On a joué dans la bonne direction durant toute la rencontre.»

«Lausanne perd aussi quand je suis sur la glace»

Surtout, lorsque le Finlandais était absent la semaine dernière, Lausanne a perdu à deux reprises. Y a-t-il corrélation entre son absence et le fait que le LHC s'incline? «Je n'y pense pas trop, botte en touche le principal intéressé. Parfois, les détails dans la rencontre ne sont pas de son côté. Et on a aussi perdu des matches quand j'étais sur la glace (sourire).»

Chose est sûre: le public de la Vaudoise aréna se réjouit de revoir son protégé ce vendredi déjà. Avec la venue du… CP Berne pour une rencontre qui s'annonce intéressante et importante pour les bonnes places en fin de saison régulière.