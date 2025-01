Lausanne repart victorieux de la capitale

Bernois et Lausannois ont mis du temps à se départager. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Berne - Lausanne 2-3 ap

(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles)

Particularité du calendrier, Berne et Lausanne ont l'occasion de croiser le fer à deux reprises en l'espace de 48 heures. Pour ce premier acte, ce sont les Lions qui se rendaient dans la capitale pour y affronter les Ours. L'occasion était belle pour les Vaudois de conforter leur place dans les deux premiers du classement. Chose qu'ils ont réussi à faire, en l'emportant après prolongation.

Le match s'est lancé sur une pression importante des hommes de Jussi Tapola, qui ont peu laissé le puck aux Lausannois en début de match. Les Bernois auraient pu capitaliser sur ce début de match bien maîtrisé, mais ils ont écopé d'une pénalité, évitable, pour surnombre. Face au meilleur power-play de la Ligue, le CP Berne a bien résisté. Et même si la rondelle a franchi la ligne, un coach's challenge rondement mené a annulé la réussite d'Ahti Oksnanen. Les Ours pensaient avoir fait le plus dur, mais alors que Thierry Schild revenait sur la glace, Michael Raffl a parfaitement dévié un tir de Janne Kuokannen, pour ouvrir le score (9e). Loin de se laisser désunir par ce début de hold-up, Berne a davantage montré les dents. Il a fallu un excellent Kevin Pasche pour empêcher l'adversaire d'égaliser.

Sauf qu'en fin de tiers, un enchaînement d'événements a fait sourire une bonne partie de la Postfinance Arena. Dans un premier temps, Romain Loeffel semblait avoir touché le poteau de la cage lausannoise. À 15 secondes de la première sirène, Marc Marchon remettait les deux équipes à égalité. Par souci de professionnalisme, les arbitres sont allés voir si le tir du défenseur neuchâtelois avait franchi la ligne… ce qu'il avait fait. Au lieu de reprendre à 19'45, tout le monde est revenu quelques secondes plus tôt et Romain Loeffel a donc inscrit là sa huitième réussite de la saison (19e).

Un poteau, puis un but

Les Bernois ont commencé la seconde période tout comme la première: le couteau entre les dents. Quelques instants après que Jason Fuchs a trouvé le poteau de Philip Wüthrich, le tir de Dominik Kahun a été dévié par le pauvre Benjamin Bougro. Pour la première fois dans cette rencontre, les Ours menaient (24e).

Les débats par la suite ont été plus équilibrés, les deux portiers permettant de conserver ce score. À noter les magnifiques arrêts du Bernois à la 31e minute, repoussant à deux reprises les lancers de David Sklenicka et une fois celui de Jason Fuchs. À 26 secondes de la fin du tiers médian, il n'a toutefois rien pu faire sur la déviation d'Antti Suomela.

Kevin Pasche sauve les meubles en fin de match

Avec les deux équipes à égalité après 40 minutes, l'issue de cette rencontre s'annonçait indécise. Si Berne a mieux commencé ce tiers, le LHC s'est remobilisé. En bonne position, Antti Suomela n'est pas parvenu à tromper une deuxième fois Philip Wüthrich de la soirée (49e). Une pénalité concédée par Benjamin Bougro au milieu de cette période aurait pu coûter cher à Lausanne, mais le box play des Lions a très bien tenu. En sortie de celui-ci, Waltteri Merelä s'est présenté seul face à Kevin Pasche mais le portier lausannois disant non (53e).

Une dernière frayeur a eu lieu dans les rangs vaudois lorsque, à deux minutes de la fin du temps réglementaire, le tir de Victor Ejdsell est passé proche du fond des filets. Mais le LHC tenait ce score et la sirène sonnait après 60 minutes.

Place à la prolongation, la deuxième de suite pour le CP Berne. Et à nouveau, Kevin Pasche a dégoûté Waltteri Merelä, seul au deuxième poteau (61e). Le portier du LHC a tenu la baraque durant les cinq minutes supplémentaires. Et c'est finalement Antti Suomela qui a offert la victoire aux Lausannosi en toute fin de prolongation.

Ambri - Ajoie 7-3

(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles)

Ajoie a explosé en vol lors de son déplacement à Ambri. Alors qu'ils menaient 2-3 à l'entame de la troisième période, les Ajoulots ont encaissé... cinq buts en mois de dix minutes pour finalement s'incliner 7-3.

Les joueurs de Greg Ireland étaient pourtant parfaitement revenus dans la rencontre, après avoir concédé l'ouverture du score suite à un but de DiDomenico (1-0, 20e). Bellemare a remis Ajoie à hauteur (1-1, 26e), avant que Maillet ne redonne l'avantage à Ambri (2-1, 37e). Hazen (2-2, 38e) et Honka (2-3, 40e) permettaient aux Vouivres de passer devant en toute fin de deuxième période.

Mais Ambri a donné une démonstration de réalisme durant le troisième tiers. En dix tirs cadrés les Léventins ont inscrit cinq but et ont totalement fait couler Ajoie, qui concède une quatrième défaite de rang.

Cette victoire permet à Ambri de revenir à un point de la 10e place, synonyme de qualification pour le play-in, alors qu'Ajoie pointe désormais à neuf points de Lugano, 13e, tout en ayant disputé deux matchs de plus.