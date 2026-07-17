Seuls quelques grands noms du hockey suisse arrivent en fin de contrat en 2027. Les clubs misent désormais sur les échanges et les recrutements anticipés pour rester compétitifs.

Marcel Allemann

À l’été 2025, le marché des transferts du hockey suisse était particulièrement animé. Pas moins de sept vice-champions du monde de Stockholm (Aeschlimann, Egli, Fora, Jäger, Knak, Moy et Schmid) entamaient la dernière année de leur contrat avec leur club. Dominik Egli (de Frölunda à Davos), Michael Fora (de Davos à Lausanne), Ken Jäger (de Lausanne à Davos) et Simon Knak (de Davos aux ZSC Lions) avaient rapidement changé d’air.

Cette saison, le marché est bien plus calme. Parmi les vice-champions du monde, seul Leonardo Genoni, le gardien du EV Zoug, sera en fin de contrat au printemps prochain. La tendance des dernières années à offrir des contrats de longue durée aux joueurs cadres se fait désormais pleinement sentir. Les grands noms devraient donc rester encore longtemps à l’abri des convoitises.

Nussbaumer, Müller et Landry sont déjà partis

Mais tout ne s’est pas totalement calmé. Pour attirer les meilleurs joueurs qui arriveront bientôt sur le marché, les directeurs sportifs des clubs ambitieux doivent désormais s’y prendre toujours plus tôt s’ils ne veulent pas se faire devancer.

Selon les informations de Blick, l’attaquant de Davos Valentin Nussbaumer a ainsi déjà signé, la saison dernière (2025/26), un contrat avec Genève-Servette pour l’exercice 2027/28. De son côté, Lausanne aurait remporté la course pour recruter les très convoités attaquants d’Ambri Miles Müller et Manix Landry. Le LHC aimerait d’ailleurs en faire venir un dès maintenant afin de compenser le départ de Théo Rochette pour la NHL.

«C’est fou de voir à quel point tout s’accélère. En Suisse, il n’existe aucune règle à ce sujet. Ce n’est certainement pas la situation idéale, mais c’est ainsi, et nous devons nous adapter», nous expliquait déjà l’an dernier Jan Alston, directeur sportif de Davos.

Les échanges prennent de l'importance

Le directeur sportif des ZSC Lions, Sven Leuenberger, voit dans la raréfaction des joueurs disponibles, conséquence des contrats de longue durée, une nouvelle tendance: «En Suisse, cela va entraîner une multiplication des échanges, comme c’est déjà courant en NHL.»

Autrement dit, lorsqu’un club ou un joueur n’est plus satisfait, un échange devient une solution de plus en plus envisagée. C’est ce qui s’est récemment produit entre Lausanne et Berne: le gardien Connor Hughes, pourtant sous contrat jusqu’en 2030 avec le LHC, a rejoint la capitale, tandis que le défenseur Romain Loeffel a fait le chemin inverse.

Par ailleurs, les contrats comprennent de plus en plus souvent des options de prolongation. Le défenseur de Fribourg Maximilian Streule en est un bon exemple. Sur le papier, il pourrait être libre à l’été 2027. Mais au vu de ses excellentes performances, son option de prolongation a toutes les chances d’être activée, ce qui repousserait son éventuelle disponibilité à 2028.

Le top 10 actuel des contrats arrivant à échéance après la saison 2026/27 :

Leonardo Genoni (38 ans, gardien, Zoug)

Premier grand dossier pour le nouveau duo à la tête de l’EVZ, Paolo Duca et Ted Suihkonen: Quel avenir réserver à Leonardo Genoni, qui fêtera ses 40 ans au printemps prochain? Le quadruple vice-champion du monde et septuple champion de Suisse semble toujours animé par l’envie de gagner. Reste à savoir comment il perçoit les récents remous au sein du club zougois.

Simon Le Coultre (26 ans, défenseur, Genève)

Régulièrement appelé en équipe de Suisse sans encore avoir disputé de grand tournoi, Simon Le Coultre est sans doute le défenseur le plus convoité du marché au vu de son âge, de son potentiel et de son profil. Après huit saisons à Genève, est-il temps de relever un nouveau défi ou prolongera-t-il l’aventure aux Vernets sur le long terme?

Simon Seiler (29 ans, défenseur, Fribourg)

Auteur de solides play-offs, il avait intégré l’équipe nationale avant d’être écarté lors de la dernière sélection pour le Championnat du monde. Son parcours est remarquable: passé du statut de remplaçant à celui de défenseur fiable au plus haut niveau, il pourrait désormais, pour la première fois de sa carrière, faire monter les enchères sur le marché des transferts.

Fabrice Herzog (31 ans, attaquant, Rapperswil)

Après son départ de Zoug, il a rebondi aux Lakers avec un contrat d’une saison. Freiné par les séquelles d'une blessure au dos, il n’a retrouvé son meilleur niveau qu’en fin de championnat. S’il confirme ce regain de forme, le vice-champion du monde 2024 devrait rapidement devenir l’un des attaquants les plus recherchés du marché.

Dario Meyer (29 ans, attaquant, Kloten)

Buteur décisif et leader offensif, Dario Meyer a retrouvé l’équipe nationale la saison dernière. Après six ans et demi à Kloten, un départ constituerait une lourde perte pour le club zurichois, qui souhaite tout mettre en œuvre pour le conserver.

Tristan Scherwey (35 ans, attaquant, Berne)

Figure emblématique du SCB, Tristan Scherwey entame la dernière année du contrat de sept saisons signé en 2019. Prendra-t-il sa retraite au terme de l’exercice? Une partie de la réponse dépendra de la capacité du nouvel entraîneur, Serge Aubin, à relancer le double vice-champion du monde, en difficulté ces dernières saisons et freiné par plusieurs pépins physiques.

Jonah Neuenschwander (17 ans, attaquant, Bienne)

Le grand talent biennois se sent parfaitement à l’aise dans son club formateur, où il bénéficie des meilleures conditions pour poursuivre sa progression. Un transfert en Suisse paraît donc peu probable. En revanche, un repêchage au premier tour de la NHL en 2027 pourrait rapidement rebattre les cartes.

Ludvig Johnson (19 ans, défenseur, Fribourg)

Considéré comme l’un des défenseurs les plus créatifs de sa génération, Ludvig Johnson a quitté Zoug pour Fribourg il y a un an afin de franchir un cap. La suite reste ouverte: prolongation à Gottéron, nouveau transfert ou départ en Amérique du Nord, où l’Utah détient ses droits après l’avoir sélectionné au sixième tour de la draft NHL.

Gian-Marco Wetter (26 ans, attaquant, Rapperswil)

Fidèle aux SCRJ Lakers depuis 2019, ce petit attaquant souvent sous-estimé pourrait susciter de nombreuses convoitises. Il sort des deux saisons les plus prolifiques de sa carrière et se trouve à l'âge idéal pour attirer l’intérêt de clubs ambitieux.

Philip Wüthrich (28 ans, gardien, Ambri)

Arrivé à Ambri il y a un an pour retrouver du temps de jeu après une situation compliquée à Berne, Philip Wüthrich sera en fin de contrat au terme de la saison. Un nouveau transfert pourrait relancer le traditionnel jeu de chaises musicales chez les gardiens de National League.