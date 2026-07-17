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Des Romands concernés
Le top 10 des joueurs en fin de contrat les plus convoités

Seuls quelques grands noms du hockey suisse arrivent en fin de contrat en 2027. Les clubs misent désormais sur les échanges et les recrutements anticipés pour rester compétitifs.
Publié: il y a 55 minutes
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Marcel Allemann

À l’été 2025, le marché des transferts du hockey suisse était particulièrement animé. Pas moins de sept vice-champions du monde de Stockholm (Aeschlimann, Egli, Fora, Jäger, Knak, Moy et Schmid) entamaient la dernière année de leur contrat avec leur club. Dominik Egli (de Frölunda à Davos), Michael Fora (de Davos à Lausanne), Ken Jäger (de Lausanne à Davos) et Simon Knak (de Davos aux ZSC Lions) avaient rapidement changé d’air.

Cette saison, le marché est bien plus calme. Parmi les vice-champions du monde, seul Leonardo Genoni, le gardien du EV Zoug, sera en fin de contrat au printemps prochain. La tendance des dernières années à offrir des contrats de longue durée aux joueurs cadres se fait désormais pleinement sentir. Les grands noms devraient donc rester encore longtemps à l’abri des convoitises.

Nussbaumer, Müller et Landry sont déjà partis

Mais tout ne s’est pas totalement calmé. Pour attirer les meilleurs joueurs qui arriveront bientôt sur le marché, les directeurs sportifs des clubs ambitieux doivent désormais s’y prendre toujours plus tôt s’ils ne veulent pas se faire devancer.

Selon les informations de Blick, l’attaquant de Davos Valentin Nussbaumer a ainsi déjà signé, la saison dernière (2025/26), un contrat avec Genève-Servette pour l’exercice 2027/28. De son côté, Lausanne aurait remporté la course pour recruter les très convoités attaquants d’Ambri Miles Müller et Manix Landry. Le LHC aimerait d’ailleurs en faire venir un dès maintenant afin de compenser le départ de Théo Rochette pour la NHL.

«C’est fou de voir à quel point tout s’accélère. En Suisse, il n’existe aucune règle à ce sujet. Ce n’est certainement pas la situation idéale, mais c’est ainsi, et nous devons nous adapter», nous expliquait déjà l’an dernier Jan Alston, directeur sportif de Davos.

Les échanges prennent de l'importance

Le directeur sportif des ZSC Lions, Sven Leuenberger, voit dans la raréfaction des joueurs disponibles, conséquence des contrats de longue durée, une nouvelle tendance: «En Suisse, cela va entraîner une multiplication des échanges, comme c’est déjà courant en NHL.»

Autrement dit, lorsqu’un club ou un joueur n’est plus satisfait, un échange devient une solution de plus en plus envisagée. C’est ce qui s’est récemment produit entre Lausanne et Berne: le gardien Connor Hughes, pourtant sous contrat jusqu’en 2030 avec le LHC, a rejoint la capitale, tandis que le défenseur Romain Loeffel a fait le chemin inverse.

Par ailleurs, les contrats comprennent de plus en plus souvent des options de prolongation. Le défenseur de Fribourg Maximilian Streule en est un bon exemple. Sur le papier, il pourrait être libre à l’été 2027. Mais au vu de ses excellentes performances, son option de prolongation a toutes les chances d’être activée, ce qui repousserait son éventuelle disponibilité à 2028.

Le top 10 actuel des contrats arrivant à échéance après la saison 2026/27 : 

Leonardo Genoni (38 ans, gardien, Zoug)

Premier grand dossier pour le nouveau duo à la tête de l’EVZ, Paolo Duca et Ted Suihkonen: Quel avenir réserver à Leonardo Genoni, qui fêtera ses 40 ans au printemps prochain? Le quadruple vice-champion du monde et septuple champion de Suisse semble toujours animé par l’envie de gagner. Reste à savoir comment il perçoit les récents remous au sein du club zougois.

Leonardo Genoni.
Photo: Pius Koller

Simon Le Coultre (26 ans, défenseur, Genève)

Régulièrement appelé en équipe de Suisse sans encore avoir disputé de grand tournoi, Simon Le Coultre est sans doute le défenseur le plus convoité du marché au vu de son âge, de son potentiel et de son profil. Après huit saisons à Genève, est-il temps de relever un nouveau défi ou prolongera-t-il l’aventure aux Vernets sur le long terme?

Simon Le Coultre.
Photo: Pius Koller

Simon Seiler (29 ans, défenseur, Fribourg)

Auteur de solides play-offs, il avait intégré l’équipe nationale avant d’être écarté lors de la dernière sélection pour le Championnat du monde. Son parcours est remarquable: passé du statut de remplaçant à celui de défenseur fiable au plus haut niveau, il pourrait désormais, pour la première fois de sa carrière, faire monter les enchères sur le marché des transferts.

Simon Seiler (à gauche).
Photo: keystone-sda.ch

Fabrice Herzog (31 ans, attaquant, Rapperswil)

Après son départ de Zoug, il a rebondi aux Lakers avec un contrat d’une saison. Freiné par les séquelles d'une blessure au dos, il n’a retrouvé son meilleur niveau qu’en fin de championnat. S’il confirme ce regain de forme, le vice-champion du monde 2024 devrait rapidement devenir l’un des attaquants les plus recherchés du marché.

Fabrice Herzog.
Photo: Roger Albrecht/freshfocus

Dario Meyer (29 ans, attaquant, Kloten)

Buteur décisif et leader offensif, Dario Meyer a retrouvé l’équipe nationale la saison dernière. Après six ans et demi à Kloten, un départ constituerait une lourde perte pour le club zurichois, qui souhaite tout mettre en œuvre pour le conserver.

Dario Meyer.
Photo: keystone-sda.ch

Tristan Scherwey (35 ans, attaquant, Berne)

Figure emblématique du SCB, Tristan Scherwey entame la dernière année du contrat de sept saisons signé en 2019. Prendra-t-il sa retraite au terme de l’exercice? Une partie de la réponse dépendra de la capacité du nouvel entraîneur, Serge Aubin, à relancer le double vice-champion du monde, en difficulté ces dernières saisons et freiné par plusieurs pépins physiques.

Tristan Scherwey.
Photo: keystone-sda.ch

Jonah Neuenschwander (17 ans, attaquant, Bienne)

Le grand talent biennois se sent parfaitement à l’aise dans son club formateur, où il bénéficie des meilleures conditions pour poursuivre sa progression. Un transfert en Suisse paraît donc peu probable. En revanche, un repêchage au premier tour de la NHL en 2027 pourrait rapidement rebattre les cartes.

Jonah Neuenschwander.
Photo: keystone-sda.ch

Ludvig Johnson (19 ans, défenseur, Fribourg)

Considéré comme l’un des défenseurs les plus créatifs de sa génération, Ludvig Johnson a quitté Zoug pour Fribourg il y a un an afin de franchir un cap. La suite reste ouverte: prolongation à Gottéron, nouveau transfert ou départ en Amérique du Nord, où l’Utah détient ses droits après l’avoir sélectionné au sixième tour de la draft NHL.

Ludvig Johnson.
Photo: Claudio De Capitani/freshfocus

Gian-Marco Wetter (26 ans, attaquant, Rapperswil)

Fidèle aux SCRJ Lakers depuis 2019, ce petit attaquant souvent sous-estimé pourrait susciter de nombreuses convoitises. Il sort des deux saisons les plus prolifiques de sa carrière et se trouve à l'âge idéal pour attirer l’intérêt de clubs ambitieux.

Gian-Marco Wetter.
Photo: Pius Koller

Philip Wüthrich (28 ans, gardien, Ambri)

Arrivé à Ambri il y a un an pour retrouver du temps de jeu après une situation compliquée à Berne, Philip Wüthrich sera en fin de contrat au terme de la saison. Un nouveau transfert pourrait relancer le traditionnel jeu de chaises musicales chez les gardiens de National League.

Philip Wüthrich.
Photo: Jonathan Vallat/freshfocus
National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
Mentionné dans cet article
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
EHC Kloten
EHC Kloten
ZSC Lions
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Lausanne HC
Lausanne HC
EV Zug
EV Zug
SC Bern
SC Bern
Genève Servette HC
Genève Servette HC
Fribourg Gottéron
Fribourg Gottéron
HC Bienne
HC Bienne
National League
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