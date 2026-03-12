Berne et Bienne se sont souvent rencontrés en play-off

Berne et Bienne s'affrontent en play-in, pour espérer une place en play-off. Par le passé, les deux équipes se sont livrées de nombreux duels passionnants.

Il fut un temps où le CP Berne et le HC Bienne soulevaient la coupe. Cela remonte déjà à sept ans pour le club bernois et 43 ans pour celui du Seeland. En 1978, 1981 et 1983, les Biennois ont été sacrés champions. Et leur premier titre a été rendu possible par Berne. En effet, les Ours avaient remporté le derby contre Langnau lors de la dernière journée. Et Bienne avait pu dépasser les Emmentalois.

L’hélicoptère qui devait amener le trophée de l’Ilfis à Bienne n’avait pas pu décoller, si bien que les Biennois avaient dû attendre deux heures avant que la coupe n’arrive… en voiture. En guise de prime de titre, les joueurs du président Willy Gassmann avaient même eu droit à des vacances aux Bahamas.

Le Canadien Serge Martel et Giovanni Conte, deux attaquants débauchés du CP Berne, ont largement contribué au deuxième titre de champion de Bienne.

Pénalités record

En 1989, le CP Berne et le HC Bienne se sont affrontés pour la première fois en play-off. Berne a remporté les deux matches des quarts de finale et s’est ensuite qualifié pour la finale. Berne s’est également imposé lors des trois confrontations suivantes en play-off. Et a non seulement atteint la finale, mais aussi été sacré champion en 1990, 2017 et 2019.

Le hasard a voulu que Bienne se retrouve lui aussi en finale après sa première victoire en play-off contre son rival cantonal. Mais l’équipe dirigée par Antti Törmänen a perdu la finale face à Genève-Servette en 2023.

Les duels de play-off de 2017 et 2019 ont été particulièrement tendus. En 2017, le CP Berne s’est imposé 4-1 en quart de finale. Mais les Seelandais, battus, se sont plaints de l’arbitrage. Le président de l’époque, Andreas Blank, avait déclaré: «Dans le doute, on siffle toujours pour le SCB dans cette série!»

Lors du quatrième match, les choses ont dégénéré après la sirène. Thomas Rüfenacht et Robbie Earl en sont venus aux mains. Le géant biennois Dave Sutter s’est emparé de Andrew Ebbett. Comme le Canadien était aux prises avec deux Biennois, le gardien bernois Leonardo Genoni s’en est mêlé. Et a lui-même reçu quelques coups.

Depuis le banc, Tristan Scherwey a vu Marco Pedretti s’en prendre au gardien bernois et s’est précipité sur la glace pour l’aider. Résultat: 131 minutes de pénalité – un record en playoffs.

Ni relégation, ni finale?

Deux ans plus tard, Bienne menait 2-0 puis 3-2 dans la série des demi-finales, mais a laissé filer la qualification. Lors du match décisif à Berne, le gardien Jonas Hiller a été temporairement blessé après une collision avec Robbie Earl et Tristan Scherwey avant le 0-2.

Souvent, le CP Berne et le HC Bienne se sont donc porté chance. Mais pas toujours. En 1982, lors du match décisif entre les deux équipes à égalité de points à Olten, l’ex-Bernois Serge Martel a mené le HC Bienne à une victoire 3-2 grâce à un doublé. Le CP Berne a dû passer par le tour de relégation et a été relégué. Aujourd’hui, un tel scénario n’est plus possible. Et il semble peu probable que l’une des deux équipes atteigne la finale cette saison.