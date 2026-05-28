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Départ avec effet immédiat
Le Lausanne HC laisse partir un attaquant sous contrat

Le Lausanne HC a annoncé que Dominik Kahun ne jouerait plus la saison prochaine à la Vaudoise aréna. L'attaquant allemand avait encore une année de contrat avec les Lions.
Publié: 13:59 heures
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Dernière mise à jour: 14:07 heures
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Dominik Kahun a disputé 59 matches avec le Lausanne HC.
Photo: RvS.Media/Monika Majer
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Grégory BeaudJournaliste Blick

Surprise du côté de la Vaudoise aréna! Le Lausanne HC a annoncé le départ de l'attaquant allemand Dominik Kahun. Les deux parties ont décidé de mettre un terme au contrat qui les liait pour une saison encore. Le joueur de 30 ans était arrivé durant la saison 2024/2025 sur les bords du Léman en provenance de Berne. Le club de la capitale avait décidé de se séparer de lui.

Depuis son arrivée dans le canton de Vaud, Dominik Kahun n'a pas été épargné par les blessures. Auteur de play-off solides peu après avoir déposé son sac à Lausanne, le No 24 avait inscrit 13 points en 19 matches de séries éliminatoires. Il avait aidé les Lions à atteindre leur deuxième finale consécutive.

Lors du dernier exercice, Dominik Kahun a longtemps été blessé et n'a joué que 24 matches de saison régulière (13 points). Il a par contre pris part aux sept matches de play-off disputés par le LHC face à Genève-Servette. Il avait d'ailleurs été solide, puisqu'il était le meilleur scoreur lausannois (4 buts) et le meilleur compteur à égalité avec Théo Rochette (7 points).

En vue de la saison prochaine, le Lausanne HC possède encore six joueurs étrangers sous contrat avec les défenseurs Erik Brännström et Sami Niku, ainsi que les attaquants Austin Czarnik, Antti Suomela, Ahti Oksanen et Drake Caggiula. John Fust, qui n'a jamais caché son envie de commencer la saison avec plus que six éléments importés va probablement se mettre à sonder le marché pour enrôler un remplaçant à l'Allemand.

Pour l'heure, on ne sait pas où Dominik Kahun rebondira.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
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