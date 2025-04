Pour battre Fribourg, le LHC doit enflammer le match

À la BCF Arena, Lausanne fera-t-il mieux que samedi sur ses terres? Photo: Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

La surprise était de taille samedi lors de l'acte I. Au début de la troisième période, le LHC était mené 2-3 par Gottéron à la Vaudoise aréna. À ce moment-là, beaucoup imaginaient le vainqueur de la saison régulière sortir le couteau entre les dents du vestiaire et mener un assaut sur la cage de Reto Berra. Pourtant, il n'en a rien été. Lors des dix premières minutes du dernier tiers, les Lions n'ont d'ailleurs tiré qu'à deux reprises sur le portier zurichois de Fribourg.

Et c'est sans parler de la qualité de ceux-ci: un lancer de sa propre ligne bleue d'Andrea Glauser juste après l'engagement (41e) et un de Gavin Bayreuther de l'autre ligne bleue cette fois, alors que Reto Berra n'était pas masqué (45e). Insuffisant pour emballer la rencontre, faire soulever les foules et pousser pour égaliser.

Des problèmes à sortir de la zone

Si bien sûr, énormément de crédit est à mettre aux Dragons, on est en droit d'en attendre davantage de la part du vainqueur de la saison régulière. D'ailleurs, aucun joueur venu à l'interview après la rencontre a nié le fait que le LHC n'est pas parvenu à créer l'étincelle. «C'est vrai que Fribourg a joué un match très structuré», avance Michael Raffl.

Des propos qui corroborent avec ceux de Théo Rochette. «On a eu des problèmes à sortir de notre zone avec le puck car Gottéron en face était très patient», analyse le No 90. Si durant toute la saison, Lausanne s'est montré particulièrement bon sur les contres, il a eu toutes les peines du monde à développer cet aspect de son jeu. Questionné par Blick à ce propos, Geoff Ward a décidé de «ne pas être d'accord avec ces faits». Soit.

«Ce n'est pas la fin du monde»

Toujours est-il que, lors de l'acte II face à Fribourg qui a lieu ce mardi, le LHC va devoir enflammer la rencontre. Le faire loin de ses terres risque par contre d'être plus difficile, dans une BCF Arena qui est, à l'image de la Vaudoise aréna, l'une des patinoires les plus chaudes du pays en terme d'ambiance. «On sait ce qu'on doit faire pour mettre le but de plus, promet Aurélien Marti. À nous de nous ajuster.»

Comme souvent dans ces play-off avare de mots après une défaite, Geoff Ward ne s'est pas attardé sur cet acte I. «C'est juste un match qui est désormais fini, lâche l'entraîneur. En route pour le deuxième.» Ce «juste un match» ressort également dans la bouche de Michael Raffl, qui rajoute que cette défaite initiale «n'est pas la fin du monde». Certes. Mais il va falloir rapidement marquer le premier point dans cette demi-finale pour ne pas se retrouver dos au mur.