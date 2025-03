L'amour oui, mais pas celui du maillot

Xavier et Léa Vuille sont un couple marié et heureux. Mais la demi-finale des play-off vient mettre à mal le bonheur de leur foyer. Tandis que lui soutient Lausanne, elle vient d'une lignée de fans de Gottéron. Blick est allé à leur rencontre en pleine série.

Malgré les apparences, il n'y a pas de bagarre dans le foyer des Vuille durant cette demi-finale des play-off. Photo: mdv

Certains éléments de décoration laissent peu de place au doute. Les coussins avec le logo des deux clubs sur le canapé, les écharpes d'une équipe qui trônent sur la table ou celles de l'autre, rangées dans un bac. Chez les Vuille-Thürler, le foyer est partagé. D'un côté, il y a Xavier, supporter du LHC et qui possède l'abonnement depuis 25 ans. De l'autre, Léa, descendante d'une famille de Dragons. «Au début, mon papa n'était pas très content que je sorte avec un fan adverse, mais il s'est fait à l'idée», en parle-t-elle, sourire en coin.

Désormais marié, le couple vit sa troisième confrontation en play-off entre les deux clubs. «Mais promis, on ne s'est jamais jeté un verre à la figure», précise le Lausannois de l'histoire. «Et on n'a pas divorcé», rajoute sa femme. «Pour l'instant», rigole le mari. On sent bien que, dans leur appartement à côté de Mézières (VD), ce n'est pas la guerre les soirs d'affrontement.

Surtout que Xavier est très souvent à la patinoire. «Depuis que j'ai l'abonnement, j'ai dû rater 15-20 matches», explique-t-il. Samedi lors de l'acte I, il était encore à la Vaudoise aréna pour voir son équipe défaite par Gottéron. Léa aussi était là, quelques rangs plus bas – Xavier n'ayant pas réussi à lui prendre une place près de lui. «Je voyais sa tête sur les buts fribourgeois et je lui faisais des petits signes», se rappelle-t-elle. «La prochaine fois, je lui prendrai une place où je ne la verrai pas», répond-il, sourire aux lèvres.

Un caillou à leur image

Léa a donc déjà pris une petite revanche sur l'année dernière, lorsque Fribourg et Lausanne s'étaient déjà rencontrés en demi-finales mais que les Dragons avaient pris l'eau face à de solides Lions. «Derrière, on n'en avait pas trop parlé, se souvient Xavier. De toute façon, elle me disait que Gottéron jouait comme des pieds et elle s'était fait une raison.» Si le fan du LHC n'aime pas narguer sa femme ou sa belle-famille, l'inverse n'est pas forcément vrai.

Mais cet amour-haine (toujours dans la bienveillance) peut parfois résulter à de belles choses. À l'image du cadeau de mariage reçu de la part de la tante de Xavier: un caillou avec les logos des deux clubs dessinés dessus. «J'avoue que la saison passée, j'avais promis de le casser si Lausanne passait mais je ne l'ai pas fait, sourit Léa. J'ai pensé à la tante qui avait pris du temps à le faire… Mais ce n'est pas l'envie qui manquait.»

Quid des futurs enfants?

Les proches des deux trentenaires connaissent forcément leur situation. Et parfois, ils se font indirectement bataille, comme lorsque certains viennent avec des pulls de Lausanne ou de Gottéron à Noël. «Et maintenant, la sœur de Léa vient d'avoir une fille. Le grand-papa a acheté une petite écharpe de Fribourg, et moi un body du LHC», ajoute Xavier.

Si le couple aimerait un jour avoir des enfants, il avoue ne pas avoir encore abordé le sujet qui fâche: «On n'a jamais réfléchi ensemble à la question de savoir quel club il devra soutenir», explique Xavier, avant de préciser qu'il l'a déjà fait de son côté. «Si c'est une fille, elle supportera Gottéron avec Léa et si c'est un garçon, Lausanne avec moi.» La réponse semble donc toute trouvée. Par contre, pas sûr que dans la réalité et le jour où les Vuille-Thürler accueilleront leur premier enfant, l'un ou l'autre le laissera porter les couleurs du club adverse.