Jan Cadieux le sent: Genève-Servette va dans la bonne direction. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Genève-Servette s’est incliné 2-1 après prolongation face à Davos, mais les Grenat ont tenu tête au leader grâce à une solide prestation collective. Jan Cadieux, l’entraîneur des Aigles, se montre mesuré, mais satisfait des progrès défensifs de son équipe. À mi-saison, il reste conscient des défis à relever, notamment en attaque, et de l’importance de maintenir une dynamique positive dans un calendrier exigeant.

Plus sur le sujet Avec vidéo les highlights Défaite en prolongation Battu sur le fil, Genève-Servette a tenu tête au leader davosien

Jan, une défaite en prolongation contre le leader Davos. Promis, je ne te pose pas la question de savoir si c'est un point de gagné ou deux de perdus. Mais plus globalement, quelle est ton analyse?

C’était un bon match des deux côtés. On a fait un très bon premier tiers, on était bien en place. Ensuite, on manque un peu le coche au début du deuxième, surtout sur le power-play qui nous coûte un peu l’entame de période. Mais on a eu de grosses chances pour inscrire ce 2-0. On ne les concrétise pas, et derrière, on se complique un peu la vie à la fin du deuxième tiers. Au final, ça se joue sur des détails.

Tu vois une progression dans ton équipe depuis quelques semaines?

Défensivement, c’est là où on voit vraiment une amélioration. Contre Davos, mais aussi contre Bremerhaven en Champions Hockey League, on a mieux fermé les espaces, surtout dans la zone devant notre gardien. On donne moins d’opportunités à l’adversaire, et ça nous aide à rester dans le match. Maintenant, offensivement, on doit être capables de créer plus. Ce soir, il aurait fallu générer davantage. On avance, mais il y a encore beaucoup de travail.

Ce soir, Lennström a montré sa capacité à aller de l’avant. C’est ce que tu attends de lui?

Oui, on a besoin de tout le monde à son meilleur niveau, surtout avec les absences comme celle d’Hartikainen. On a vu Lennström créer deux ou trois chances, bien patiner. Maintenant, c’est une question de constance. Il doit répéter ce genre de performance.

Tu as maintenant un effectif plus complet qu’il y a quelques semaines. Ça change quoi pour toi en tant que coach?

Ça change beaucoup. On peut jouer à quatre lignes, ce qui est essentiel avec notre calendrier chargé. Ce soir, on a bien équilibré les minutes. La quatrième ligne a joué environ dix minutes. C’est important pour tenir sur la durée et pour neutraliser les lignes adverses comme on le souhaite. Ça permet aussi de donner des rôles clairs à chacun.

Davos a ajusté ses lignes en cours de match, notamment en mettant Stransky avec Corvi et Tambellini. Tu adaptes ton plan dans ces cas-là?

Non, ça ne m’a pas dérangé. On avait confiance dans notre ligne avec Tanner Richard, Marco Miranda et Alessio Bertaggia pour contrer cette combinaison. Et à 5 contre 5, ils n’ont pas marqué. On savait ce qu’on voulait faire, et ce soir, il n’y avait pas de raison de changer.

C’est bientôt la pause. Ton équipe a encore de l’énergie avant de jouer à Kloten et de recevoir Rapperswil pour le sprint final?

Oui, je pense. On a vu sur les derniers matches que les gars sont prêts à se battre. Mentalement, le groupe est dans un bon état d’esprit. Maintenant, il faut tout donner physiquement pour ces deux derniers matches. Ensuite, on pourra profiter de la pause pour récupérer et repartir avec tout le monde en santé.