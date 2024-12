Battu sur le fil, Genève-Servette a tenu tête au leader davosien

Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Décidément, il était dit que Genève-Servette n'allait pas pouvoir compter sur une équipe complète cette saison. De retour de blessure mardi en Champions Hockey League, Teemu Hartikainen était à nouveau absent pour la réception de Davos, deux jours plus tard. Le Finlandais manquera même les deux rencontres du week-end. C'est donc sans lui que Jan Cadieux a dû préparer la réception du leader davosien.

Visiblement, les compatriotes de Teemu Hartikainen n'ont pas été déboussolés par son absence. Dès la 11e minute, les suspects usuels se sont associés pour l'ouverture du score en supériorité numérique. Sakari Manninen sur passe de Sami Vatanen et Marcus Granlund. Du classique, en somme. En la circonstance, le meilleur compteur genevois a pu compter sur la complicité bien involontaire de Sandro Aeschlimann qui a laissé filer la rondelle entre ses jambes. Peu avant la sirène, Josh Jooris est passé tout proche du 2-0, également avec un homme de plus sur la glace. Mais le portier rhétique s'est bien rattrapé.

La seconde période a vu les visiteurs sortir du bois (rien à voir avec leur ancien défenseur). À la 28e, Chris Egli avait le puck de l'égalisation devant le but d'Antti Raanta. Mais l'essai du No 96 est passé largement au-dessus de la cage. Si Marco Miranda a testé les réflexes du gardien du HCD à la 30e, la fin de période a été outrageusement dominée par les hommes de Josh Holden. Andres Ambuehl et Adam Tambellini (33e et 35e) ont constaté l'excellente forme de Raanta, déjà auteur d'un blanchissage en Coupe d'Europe plus tôt dans la semaine.

Raanta très solide

Julian Parrée, qui était prêt à inscrire son premier but en National League, a fait un autre constat. Pour être un bon gardien, il faut aussi un peu de chance. L'essai du jeune attaquant davosien a terminé sa course sur le poteau grenat, de quoi le laisser désemparé.

Ces nombreux avertissements sans frais n'ont pas suffi à remettre les hommes de Jan Cadieux d'aplomb. Dans la continuité d'une supériorité numérique, Adam Tambellini a profité d'une passe de Yannick Frehner pour se retrouver seul face à la cage quasi déserte. Le sniper du HCD n'a évidemment pas manqué pareille occasion. Mais ce qu'il ne faut pas faire pour tromper Antti Raanta qui est passé à un souffle de réaliser un nouveau miracle (44e, 1-1). Dans la foulée, Simon Knak a frôlé le 1-2.

Après ce coup de mou d'une bonne vingtaine de minutes, Genève-Servette a pu sortir la tête de l'eau grâce, notamment, à un shift monstrueux de sa première ligne. Sakari Manninen, grâce à une passe incroyable de Vincent Praplan, c'est retrouvé seul face au gardien adverse, mais n'a pas réussi à trouver le chemin des filets. Peu après, c'est Markus Granlund qui s'est créé une belle opportunité.

Matej Stransky, évidemment

C'est finalement lors de la prolongation que s'est décidée cette rencontre. Et c'est forcément le sniper Matej Stransky qui a trouvé le chemin des filets. Il a ainsi inscrit son septième but lors des six derniers matches. Rageant pour Genève-Servette qui aurait probablement mérité mieux.

En nette reprise depuis un certain temps, le GSHC a réalisé un superbe match face à Davos, pourtant leader de National League. Les Aigles auront encore deux rencontres pour terminer leur marathon avant la pause de l'équipe nationale. Ils se déplacent vendredi à Kloten avant de recevoir Rapperswil dimanche. Deux occasions de confirmer le redressement de ces derniers jours ponctué par ce match référence face au HCD.