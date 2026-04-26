Adam Tambellini a fait chuter les Dragons

Fribourg Gottéron s'est incliné lors de la prolongation à la suite d'un but décisif d'Adam Tambellini. C'est forcément lui qui est notre homme du match, tandis qu'un Fribourgeois fait les frais de cette réussite.

Grégory Beaud Journaliste Blick

⭐⭐⭐ Adam Tambellini (Davos, attaquant)

On l'avait déjà écrit lors du dernier voyage en terres grisonnes. Mais il n'y a pas d'autre choix que de mettre le buteur décisif homme du match lorsque la partie se décide en prolongation. C'est la loi et tout autre choix vaudrait à son auteur une sanction à la hauteur de la faute. Dès lors, c'est évidemment Adam Tambellini qui reçoit cette distinction.

A-t-il été le meilleur grison durant cette rencontre? Pas vraiment. Mais il a été au bon endroit au moment lorsqu'il a fallu planter le 5-4 en supériorité numérique. C'est aussi lui qui a permis à Sven Jung de marquer le 3-3 aux alentours de la mi-match.

⭐⭐ Enzo Corvi (Davos, attaquant)

Un seul être revient et tout paraît à nouveau avoir du sens. La seule présence d'Enzo Corvi au sein de l'attaque du HCD permet à son entraîneur, Josh Holden, de proposer un line-up largement plus cohérent et dense que sans lui. Le No 70, absent depuis le début de l'année et de retour vendredi déjà, a permis à Matej Stransky de sortir de l'ombre pour inscrire le 4-3.

Au centre de sa ligne, l'ancien international suisse a remporté 10 de ses 14 mises au jeu (71%) et permis à la triplette d'avoir une assise défensive solide. Largement plus qu'avec le tout jeune Beni Waidacher, forcément. Oui, le retour d'Enzo Corvi pourrait bien avoir tourné cette série.

⭐ Lucas Wallmark (Fribourg, attaquant)

Double buteur et auteur d'une passe décisive, le joueur de centre suédois a livré une prestation pleine dans les Grisons. Il a certes bénéficié d'une boulette de Sandro Aeschlimann pour égaliser sur le 4-4, mais le No 32 des Dragons a pesé sur la défense adverse, comme le prouvent ses statistiques avancées.

Avec Marcus Sörensen et Nathan Marchon, ils ont concocté une merveille de contre-attaque pour l'ouverture du score en début de rencontre. Il y a toutefois un gros point noir dans le jeu du Scandinave: les engagements. À l'instar de son équipe, il s'est fait bouffer par Rasmus Asplund et Enzo Corvi, notamment en ne gagnant que 4 mises au jeu sur 16.

Flop: Nathan Marchon (Fribourg, attaquant)

Comme le buteur décisif doit réglementairement être nommé homme du match, celui qui coûte le match ne peut pas échapper à cette rubrique. Et pourtant, Nathan Marchon a fait un tout bon match dans les Grisons. Un de plus sur l'aile de la première ligne des Dragons.

Mais son dégagement en tribunes a permis à Davos de bénéficier de deux minutes de supériorité numérique. Un puck contre le plexiglas que le No 97 a réussi des milliers de fois en carrière. Mais la fatigue aidant, Nathan Marchon n'a pas bien ajusté son dégagement. Cruel pour l'attaquant d'énergie qui joue parfaitement son rôle dans cette série.