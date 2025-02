Dario Wüthrich marque son premier but depuis la mort de son amie

L'émotion était palpable sur le visage de Dario Wüthrich (à gauche). Photo: Michela Locatelli/freshfocus

Marcel Allemann

Il y a deux mois, le défenseur d'Ambri Dario Wüthrich a dû faire ses adieux à son amie, la snowboardeuse Sophie Hediger, décédée dans une avalanche. C'était une terrible tragédie juste avant Noël, qui a aussi profondément attristé toute la famille d'Ambri.

Malgré tout, Dario Wüthrich a repris le jeu dès le début du mois de janvier, car cela aurait été dans l'intérêt de son amie, comme il l'avait alors indiqué. Durant les semaines difficiles qui ont suivi son décès, il s'est battu avec les Léventins pour obtenir des points importants dans la lutte pour les play-in. Et il a reçu beaucoup d'admiration pour cela.

Le défenseur n'a jamais marqué un seul but en National League en 182 matches. Jusqu'à ce samedi. Il lance parfaitement pour le 4-1 contre Bienne. Un but décisif dans ce match. Et cela fait chaud au cœur de voir comment ses coéquipiers acclament Dario Wüthrich. Ce samedi, c'était bien plus qu'un simple but.