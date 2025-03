1/5 Le directeur sportif Hnat Domenichelli a été licencié par Lugano à la mi-janvier. Photo: keystone-sda.ch

Nicole Vandenbrouck

Les dernières semaines ont été mouvementées pour le HC Lugano. En pleine crise, le club tessinois a tranché à la mi-janvier en licenciant son entraîneur Luca Gianinazzi, ainsi que ses assistants Krister Cantoni et Kalle Kaskinen. Le directeur sportif Hnat Domenichelli, en poste depuis 2019, a également été remercié avec effet immédiat. Dès le lendemain, les Bianconeri annonçaient l’arrivée d’Uwe Krupp, ancien sélectionneur de l’équipe nationale allemande, comme nouvel entraîneur principal. Mais pour trouver un nouveau directeur sportif, le club a pris son temps.

Ce poste est désormais pourvu. Le HC Lugano a officialisé l’engagement de Janick Steinmann. Âgé de 38 ans, il quitte les SCRJ Lakers, où il était en charge du secteur sportif depuis 2019, pour rejoindre le Tessin. Un choix sans surprise: ancien attaquant, il a disputé les deux dernières saisons de sa carrière sous le maillot bianconero, avant d’être contraint à la retraite en raison d’une commotion cérébrale.

À Rapperswil, Janick Steinmann a marqué son passage avec des résultats solides: une 4e place en saison régulière en 2022, suivie d’une 3e en 2023. Sous sa direction, les Lakers ont atteint les play-offs à trois reprises – et pourraient y parvenir une quatrième fois cette saison – tout en participant deux fois à la Champions Hockey League. Malgré un budget limité, il a su stabiliser l’équipe et structurer le club.

À Lugano, il disposera de moyens plus conséquents, mais aussi d’un environnement plus exigeant. «C’est un défi qui me passionne et qui représente une étape importante dans mon développement professionnel, confie-t-il. Le club traverse une saison difficile. Ma priorité sera donc de rencontrer toutes les personnes au sein de l’organisation pour en saisir pleinement les enjeux.»

Un point commun entre Lugano et Rapperswil: les deux clubs doivent encore trancher sur leur entraîneur pour la saison prochaine. À Rapperswil, la direction devra décider si Johan Lundskog, promu headcoach, conservera son poste. Côté tessinois, l’avenir d’Uwe Krupp reste également en suspens.