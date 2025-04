«Sans Ludovic Magnin, le LHC ne retournera pas la situation»

Zurich mène 3-1 dans la finale de National League face à Lausanne. Nos journalistes romands et alémaniques débattent à nouveau avant l'acte V ce jeudi à la Vaudoise aréna.

Ludovic Magnin (à gauche) va-t-il aider le LHC à l'emporter? Photo: DR

Grégory Beaud et Stephan Roth

Grégory Beaud: «Invoquer l’esprit de Ludovic Magnin»

«Depuis quelques semaines, il y a une vidéo devenue virale mettant en scène Ludovic Magnin. Je ne sais pas si elle est arrivée à Zurich, mais en Romandie elle est utilisée à toutes les sauces. Il s’agit d’une séquence montrant le coach du Lausanne-Sport hurler sur les arbitres «L’arrogance, l’arrogance!» lors d’un match à Bâle. Et je dois bien dire qu’invoquer l’esprit de Ludovic Magnin est l’une des dernières branches à laquelle je veux essayer de me raccrocher.

Problème? C’est précisément cette équipe des ZSC Lions qui a laissé un filer un 3-0 contre Zoug lors d’une finale. Un Zurichois avertit en Vaud-il deux? (Hop, un petit jeu de mots intraduisible pour te mettre des bâtons dans les roues)

Mardi soir, en zone mixte, j’ai hésité à demander aux Lausannois quel argument ils mettraient en avant dans un débat avec un collègue alémanique. Mais l’humeur n’était pas franchement bonne pour oser une telle pirouette. Si le coach du Lausanne-Sport, grand fan du Lausanne HC, pouvait être dans la Vaudoise aréna ce jeudi soir, je serais le premier à y croire à nouveau. Me voilà donc à parler de Ludovic Magnin pour te convaincre que Lausanne va renverser cette série. D’ailleurs sais-tu devant qui le LS est passé lundi lors de la dernière journée du championnat de Super League?»

Stephan Roth: «Geoff Ward manque de cette flamme»

«Si je comprends bien ton jeu de mots «Un Zurichois averti en Vaud-il deux?», cela signifie qu'un Zurichois averti est deux fois plus fort. Tu vois, les nombreux voyages à Lausanne cette année et l'année dernière n'ont pas nui à mon français atrophié.

Je pense en effet que les Vaudois feraient bien de ne pas compter sur l'arrogance des Zurichois. Finalement, les Lions de la Limmat sont conscients qu'ils ont eu du mal mardi et qu'ils avaient besoin d'un gardien solide, Simon Hrubec.

Quand tu parles de Ludovic Magnin, je me souviens de l'époque où il galopait sur le terrain à Yverdon sous la houlette de Lucien Favre, futur maestro du FCZ, et j'en ai parlé.

Mais la comparaison avec le football n'est pas pertinente. Les Zurich Lions ne sont pas le FC Zurich, auquel Magnin & Cie ont réussi à arracher la place dans le Championship Group à la dernière minute. En tout cas, je n'ai jamais vu l'élégant patron Walter Frey sur le banc des joueurs pendant un match (en train de fumer) comme le patron du FCZ Ancillo Canepa.

Et Geoff Ward, que tu as déjà souvent loué, manque de cette flamme qui caractérise Ludovic Magnin. Sans Ludovic Magnin, le LHC ne retournera pas la situation. Peut-être que Lausanne gagnera encore ce jeudi. Mais malgré toute la sympathie que j'ai pour la Suisse romande, je me rends à Lausanne pour la dernière fois de la saison. Mais peut-être que Ludovic Magnin remportera la Coupe de Suisse avec le LS.»