«Andres Ambühl aurait-il un peu de temps ce vendredi soir?»

Avant l’acte IV de la finale entre Davos et Fribourg, le duel se poursuit aussi en dehors de la glace. Nos deux journalistes croisent la crosse autour de cette série qui se poursuit ce vendredi soir (20h).

Grégory Beaud et Stephan Roth

Grégory Beaud: «Il manque de quadragénaires à Davos»

«Mercredi, j’ai eu de la peine pour toi. Assis à côté de moi, tu n’osais plus me regarder lorsque Julien Sprunger a inscrit ce but de la victoire que Netflix aurait probablement gardé pour le dernier épisode. Je te comprends. Voir ton assurance des derniers jours se dissoudre en prolongation n’a pas dû être simple.

J’ai aussi eu de la peine pour les 6000 et quelques spectateurs présents qui ont peut-être lu nos débats et cru, à cause de toi, que ce HCD-là allait traverser cette finale sans transpirer.

Au fait, il paraît qu’il restait des billets en vente le jour du match. C’est vrai? Vu de Suisse romande, où l’on dort dehors pour espérer une place pour cette finale, cela surprend.

Mais surtout, j’ai pensé à Andres Ambühl, dans les gradins. À cette étrange ironie: voir Fribourg offrir à sa légende une sortie plus noble que celle que Davos a réservée à la sienne. La dernière danse d’Ambühl? Une élimination en demi-finales presque passée sous silence. Pendant ce temps, Sprunger, lui, transforme sa tournée d’adieu en série qu’on ne veut plus interrompre.

Et mercredi, le capitaine des Dragons — qui n’a porté qu’un seul maillot, lui... — a été décisif. Imagine ça: ton armada grisonne qui se fait faire la leçon par un attaquant de 40 ans, avant de buter sur un gardien qui les fêtera dans quelques mois.

Je me demande si le problème de Davos n’est pas là. Il manque peut-être de quarantenaire à Davos. Dis-moi, Ambühl est libre vendredi?»

Stephan Roth: «De l'ombre sur la victoire de Fribourg»

«Il y a deux jours, tu m’as reproché d’avoir une mémoire sélective. C’est peut-être vrai, mais c’est un symptôme de l’âge. Toi, tu as quinze ans de moins que moi. Tout devrait encore être solidement présent dans ton cerveau. Je dois donc partir du principe que tu as volontairement balayé sous le tapis certains faits pertinents.

Mais je vais volontiers te rafraîchir la mémoire. Bien sûr, il aurait été beau qu’Andres Ambühl termine sa carrière avec un titre. Mais contrairement à Julien Sprunger (et à Fribourg), «Büeli» possède déjà une jolie collection: six titres de champion. Et il a quitté la scène avec une troisième médaille d’argent mondiale.

Au sujet du match de mercredi, je me permets aussi de rappeler que la victoire fribourgeoise en deuxième prolongation n’aurait sans doute jamais eu lieu si les arbitres avaient fait leur travail. Il devaient envoyer Lucas Wallmark sous la douche pour son coup de canne derrière le genou de Filip Zadina. La sanction disciplinaire prononcée après coup ne sert plus à grand-chose au HC Davos. Il plane donc aussi une ombre sur ce deuxième succès à l’extérieur de Gottéron.

Je suis toutefois impressionné par la sérénité avec laquelle le HC Davos gère cette injustice. C’est précisément pour cela que je suis convaincu que le HCD accomplira sa «Mission 32» et remportera son septième titre de ce millénaire.»