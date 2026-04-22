Le HC Davos va pouvoir compter sur Michael Fora pour l'acte III de la finale face à Fribourg Gottéron. Les Dragons ne changent rien dans leur alignement.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Absent depuis la demi-finale face à Zurich, Michael Fora est de retour sur la glace pour l'acte III de la finale entre le HC Davos et Fribourg Gottéron. C'est évidemment une excellente nouvelle pour les Grisons qui pourront compter sur la rigueur du Tessinois après avoir peiné en défense en son absence.

Avant la série, les craintes entourant sa santé étaient nombreux du côté de Davos. Après un contact genou contre genou face à un adversaire lors de l'acte IV contre Zurich, l'arrière international suisse a dû jeter l'éponge pour la suite de la série face aux Lions.

Record de points en carrière

Il était également absent lors des deux premières manches de la série face à Fribourg Gottéron. Michael Fora réalise une magnifique saison pour son dernier exercice du côté du HCD. Avec 28 points en saison régulière (6 buts, 22 assists), il a même établi un nouveau record personnel.

À 30 ans, l'ancien junior d'Ambri-Piotta va disputer son premier match de finale en carrière. Il quittera les Grisons au terme de cette saison pour rejoindre Lausanne. Ce retour décale Nico Gross dans le rôle de septième défenseur. Le reste de l'alignement du HCD est conforme à ce que nous avons vu depuis le début de cette série face à Fribourg.

Et les Dragons? Roger Rönnberg a reconduit la même équipe que lundi lors de la défaite 1-3 à domicile. Ainsi Patrik Nemeth est toujours annoncé «absent» pour ce troisième acte. Le Suédois cède donc sa place à Juuso Arola. Le Finlandais était déjà sur la glace pour le deuxième match de cette finale.