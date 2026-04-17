Fribourg va se rendre dès ce vendredi à Davos pour préparer au mieux son premier match de finale qui aura lieu samedi (20h). Voici les dernières nouvelles des deux formations avant l'acte I.

Ce vendredi matin, tous les joueurs en santé étaient sur la glace de Fribourg Gottéron. Si Andrea Glauser et Sandro Schmid – toujours en béquilles – n’ont évidemment pas pris part à l’entraînement, Kyle Rau et Juuso Arola ne peuvent pas en dire autant. Les deux joueurs étrangers, probablement surnuméraires pour l’acte I à Davos, étaient avec la première équipe juste avant midi à la BCF Arena. «Je sens que la faim est là, explique Roger Rönnberg à la sortie de l’entraînement matinal. On a trouvé le bon équilibre entre la confiance en nous et l’humilité.»

Dans un premier temps, le coach des Dragons a voulu jouer le mystère concernant le déplacement de son équipe dans la station grisonne. Problème pour lui: le matériel entassé en zone mixte laissait peu de place au doute. «On va effectivement voyager la veille du match, avoue le Suédois. On a fait ce choix pour éviter de se retrouver dans le trafic et parce qu’on avait le temps avant ce premier match.» Un dîner d’équipe est prévu ce vendredi soir, mais pas de longs discours de l’entraîneur. «Elle n’en a pas besoin d’encore un», se marre Roger Rönnberg.

Voyage la veille

Mystérieux, le technicien n’a pas voulu préciser si son équipe allait s’entraîner dans les Grisons samedi matin. «C’est un secret et je ne veux pas donner des cartes à Davos», a-t-il souri. Sauf que si Gottéron veut avoir accès à la glace, il va bien devoir demander l’autorisation à son adversaire. Ce qui n'était pas encore le cas à 11h30 au moment où le HCD s'entraînait.

Sur le planning de la patinoire grisonne, seul un slot réservé au club local était réservé pour samedi matin. Et la deuxième piste de glace? «Elle n'est pas praticable, nous précise Lars Nay, responsable de la communication de la formation grisonne. Des vestiaires sont en construction.»

Michael Fora absent

Comme Fribourg, Davos permet aux badauds d'assister à la pratique de l'équipe locale sans tomber dans la «mode» des huis clos. Ce que l'on a pu observer? Enzo Corvi n'est toujours pas présent, lui qui manque à l'appel depuis le 17 janvier et une victoire face au HC Ajoie. Touché en demi-finale contre Zurich, Michael Fora n'était pas présent non plus sur la glace, tout comme Valentin Nussbaumer, dont la saison est d'ores et déjà terminée.

En ce qui concerne le défenseur tessinois, Josh Holden s'est contenté de dire que sa situation serait réévaluée au jour le jour. Sa présence pour l'acte I paraît impossible, ou du moins fort compromise.