Henrik Borgström continue ses fantastiques play-off

Fribourg Gottéron a repris l'avantage de la glace au HC Davos grâce, notamment, à une performance XXL d'Henrik Borgström. Voici les trois étoiles de ce premier acte de la finale.

Grégory Beaud Journaliste Blick

⭐⭐⭐ Henrik Borgström (Fribourg, attaquant)

Le Finlandais peut se dire qu'il a le sens du timing. Au moment où le HC Davos était proche de l'égalisation, il a récupéré un puck en zone défensive et est parti tout seul tromper Sandro Aeschlimann dans un angle fermé. Un tir absolument parfait qui a permis aux Dragons de mettre un gros coup sur la tête des Davosiens.

Ce but permet également à Henrik Borgström de rejoindre son coéquipier et compagnon de ligne, Christoph Bertschy, en tête du classement des compteurs de ces play-off. Les deux hommes totalisent dix points. L'attaquant international suisse est toutefois encore à la première place à la faveur du nombre de buts marqués (6 contre 5). Mais à ce rythme, le top scorer de la saison régulière des Dragons pourrait bien devenir également celui des play-off.

⭐⭐ Samuel Walser (Fribourg, attaquant)

Non content d'avoir récupéré le puck pour l'ouverture du score de Jan Dorthe, l'ancien joueur de Davos a également inscrit lui-même une réussite plus tard dans la soirée. Et pas n'importe quel but, puisqu'il s'agit du 0-3 synonyme de but de la victoire.

Si l'on compare les alignements, Fribourg Gottéron peut se dire qu'il a un avantage au niveau de la ligne de centre en pouvant compter sur le Soleurois au centre de son quatrième trio. Un luxe et une profondeur que n'ont pas les Davosiens. Lors de ce premier match, c'est justement cette quatrième ligne qui a fait la différence.

⭐ Yannick Frehner (Davos, attaquant)

Auteur du but de l'espoir, le No 93 du HC Davos inscrit son quatrième but des play-off. Pas mal pour un joueur que l'on n'attendait peut-être pas à pareille fête durant ces séries éliminatoires. Lors de ce premier acte de la finale, il a également paru à son avantage lors de plusieurs séquences en zone offensive.

Mieux, la ligne qu'il forme avec le tout jeune Beni Waidacher et Tino Kessler a rarement été mise sous pression grâce au bon coaching de Josh Holden. Ce pourrait être plus compliqué à l'extérieur lorsque l'entraîneur davosien ne pourra pas décider contre qui envoyer cette triplette.

Flop: Brendan Lemieux (Davos, attaquant)

L'image de la marmite prête à exploser a été inventée pour représenter Brendan Lemieux lors d'un match sous haute tension. Le No 22 des Bouquetins a dans un premier temps cru égaliser (59e) avant de voir son but être annulé. Il a finalement dégoupillé à quelques instants de la sirène finale en allant mettre une grosse charge à Christoph Bertschy.

Une action qui lui a valu une pénalité de match et, peut-être, une suspension. Toujours est-il que lors de ce premier acte de la finale, l'ailier canadien n'a pas franchement aidé son équipe. Mais la série est encore longue et il aura sûrement à cœur de se racheter... s'il est autorisé à jouer.