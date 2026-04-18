Les pronostics du monde du hockey suisse

Dès ce samedi, Davos et Fribourg vont s'affronter pour le titre de champion de Suisse. Blick a questionné quelques acteurs du hockey suisse pour leur demander leurs pronostics.

Geoffrey Vauclair, ancien attaquant de Lugano, Fribourg et Ajoie

«Je donne un petit avantage à Davos, parce qu'il joue quatre matches à la maison. Autrement, je l'aurais donné à Fribourg, si c'était l'inverse. Donc, je vois une finalissima et un 4-3 pour les Grisons.

D'arriver en finale avec un power-play à 5% de réussite, c'est du jamais-vu. Je me demande si cela va encore être viable en finale. Oui, les gars continuent de marquer, mais il faudra à un moment qu'il y ait plus de réussite à 5 contre 4.

En plus, je trouve que le chemin de Gottéron pour arriver à la finale n'a pas tellement été parsemé d'embûches. Rapperswil au premier tour et Genève en demies, ce n'est pas Zurich ou Zoug. Je mise donc un peu plus sur Davos, principalement grâce à l'avantage de la glace.»

Michael Ngoy, ancien défenseur de Fribourg et Ambri

«4-2 pour Davos. Déjà, je donnerais un petit avantage au niveau des gardiens à Sandro Aeschlimann, qui a vraiment été excellent cette saison. Pour ce qui est des étrangers, ça tourne aussi du côté grison. En face, ce ne sont pas des grands Wallmark, Sörensen, Nemeth ou Kapla. De La Rose n'est pas assez régulier à mon goût.

Mais, surtout, Davos m'impressionne par ses seconds couteaux, toujours capables de marquer. C'est ça qui fera la différence. Oui, Gerber, Walser ou Biasca ont été bons pour les Dragons. Mais il va manquer de l'expérience. Il y a une culture de la gagne dans le camp grison qui n'est pas encore présente à Fribourg.

Finalement, le système de Josh Holden fait que tout roule à Davos, qui est très solide défensivement. L'ambiance dans le vestiaire doit aussi être bonne. C'est pour ces raisons que je donne un léger avantage au vainqueur de la saison régulière.»

Andrei Bykov, ancien attaquant de Fribourg

«Fribourg va l'emporter. Pour ce qui est du nombre de matches, ça m'est égal. Même si ça doit être lors de l'acte VII, du côté des Grisons. Je pense qu'il n'y aura pas 4-0 pour Gottéron, même si je le souhaite.

L'une des forces des Dragons est qu'ils savent toujours rebondir. Oui, il y a parfois des instants, des tiers ou des matches plus compliqués. Mais ils ont montré cette saison qu'ils sont capables de se redresser. Sur le long terme, c'est très compliqué pour l'adversaire qui se retrouve en face. Et ils ont fait des play-off impressionnants.

J’imagine qu’il y a aussi ce petit supplément d’âme pour Julien (ndlr Sprunger). Il y a énormément d'axes de motivation pour le groupe, mais aussi pour tout un chacun. Chaque joueur sait où trouver sa motivation supplémentaire. Je sens énormément de sérénité et de confiance qui émanent de cette équipe.»

Félicien Du Bois, ancien défenseur d'Ambri, Kloten et Davos

«Avant tout, je tiens à préciser que je ne suis ni fan de Davos, ni de Fribourg. Je suis un grand passionné de hockey, mais sans me laisser prendre par les émotions. Ceci étant dit, j'avoue avoir été impressionné par la saison du HC Davos. Chaque fois que ça se bloquait, les Grisons ont été capables de trouver des solutions.

L'avantage de la glace pourrait aussi être un facteur plus la série va avancer, et c'est pour cela que mon pronostic est une victoire 4-3 du premier de la saison régulière. Mais si Fribourg vient à l'emporter, en tant que Romand d'origine, je pourrais vivre avec et je ne serais pas en dépression (rires). Je vais même plus loin en disant que voir Julien Sprunger terminer sa carrière en soulevant le trophée me ferait personnellement plaisir. C'est un gars que j'ai côtoyé et que j'ai toujours apprécié.

Les deux équipes ont un niveau assez similaire, mais j'ai tout de même l'impression que Davos a une armada étrangère un tout petit peu plus imposante. Mais à nouveau, peu importe le dénouement, je vais pouvoir vivre avec ça.»