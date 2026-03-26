Attention, Zoug est déjà revenu deux fois de 0-3 à 4-3!

La situation est très inconfortable pour Zoug dans sa série de play-off face à Davos. Mais attention, plusieurs de ses joueurs savent comment faire pour gagner une série en étant mené 0-3...

Nicole Vandenbrouck

Zoug n’a plus gagné le moindre match de play-off depuis le… 30 mars 2024! La lourde défaite 3-7 subie face au HC Davos lors de l'Acte III de ce quart de finale constitue en effet déjà la onzième consécutive des Taureaux... Une spirale négative incroyable pour un club de ce calibre, entamée avec deux éliminations sèches 0-4: en 2024 en demi-finale contre les ZSC Lions, puis en 2025 en quart de finale face à Davos.

Et le scénario pourrait encore se répéter. Jeudi, les Grisons, qui mènent 3-0, auront déjà une première balle de demi-finale.

Zoug dos au mur… sans paniquer?

Se retrouver mené 3-0 n’est pourtant pas forcément synonyme de panique ni d'élimination du côté zougois. L’histoire récente le prouve: à deux reprises, l’EVZ a réussi à renverser une série en ayant perdu les trois premières rencontres.

Le souvenir le plus marquant remonte à la finale 2022 contre les ZSC Lions. Ce jour-là, un épisode resté célèbre va servir de déclencheur. Pendant l’échauffement des Zougois, une inscription proclamant Zurich champion de Suisse est affichée dans la patinoire. Une provocation involontaire qui fait sourire Carl Klingberg, alors joueur de Zoug, selfie à l’appui. Résultat: une remontée spectaculaire et un titre finalement conservé.

2007, déjà un miracle

Le précédent remonte encore plus loin. En 2007, contre les Rapperswil-Jona Lakers, Zoug est déjà mené 3-0. La révolte débute avec un succès 6-5 après tirs au but lors du quatrième match.

Le déclic? Le retour de Paolo Duca, auteur de deux buts et décisif lors du shootout. Sans oublier l’étrange coup de poker du président Roland Stärkle, qui place… quatre bûches sous le banc de l’entraîneur Sean Simpson lors du repas d’équipe.

La magie opère, même si l’aventure s’arrête en demi-finale contre Berne.

Des survivants de 2022… mais plus la même dynamique

Certains cadres actuels savent donc comment inverser une série. Huit joueurs présents lors du sacre de 2022 sont toujours là, dont Jan Kovář, Grégory Hofmann ou encore Leonardo Genoni. À l’époque, la machine zougoise avait étouffé Zurich, limité à trois petits buts en quatre matches. Mais la comparaison s’arrête là.

En 2022, Zoug avançait avec l’assurance du champion en titre, fort d’une première place en saison régulière. Aujourd’hui, la confiance est fragile, presque inexistante. Les leaders n’ont jamais vraiment pris feu et l’équipe a dû passer par les play-in pour arracher sa place en séries.

Face à un HC Davos dominateur, l’écart semble aujourd’hui bien plus profond que par le passé. Et cette fois, le miracle paraît nettement moins probable.