Damien Riat, un centenaire qui ne fait pas son «âge»

Samedi, lors de la défaite 3-0 en Suède, Damien Riat a fêté son centième match avec la Suisse. À seulement 29 ans, le joueur du Lausanne HC fait partie des meubles et devrait être présent au Mondial dès vendredi.

Grégory Beaud Journaliste Blick

«Si tu croises Erik Brännström, tu lui diras que je ne me suis pas fait avoir par sa feinte à la ligne bleue.» Malgré le score final défavorable (3-0), Damien Riat est de bonne humeur au terme de la rencontre entre la Suède et la Suisse. Lors de cette rencontre, le joueur du Lausanne HC a affronté un de ses coéquipiers sous le maillot des Lions. C'est le défenseur qui est sorti vainqueur même si les deux hommes n'ont pas été impliqués sur les buts.

«Il a essayé de m'avoir, rigole Damien Riat. Mais je lui ai dit au moment de nous serrer la main qu'avec moi ça ne passerait pas.» Erik Brännström rigole de la boutade de son adversaire d'un soir: «J'ai tenté de faire la même chose que d'habitude pour me créer de l'espace. Mais au moment où j'ai commencé mon mouvement, j'ai vu que c'était Damien. C'était trop tard (rires). Il n'y avait aucune chance que cela passe (rires).»

Centième match international

Au final, les deux hommes se sont gentiment chambrés et ils auront des choses à raconter au moment de revenir à Lausanne cet été. Ou peut-être plus tard durant ce mois de mai. Car les deux hommes sont en lice pour une place au Mondial. Damien Riat semble destiné à être sélectionné, lui qui n'a raté qu'un seul rassemblement depuis 2022 en raison d'un heureux événement. «Mais il faut se battre chaque jour à l'entraînement et à chaque match, précise-t-il. C'est impossible de se réjouir du Mondial en Suisse même si c'est dans une semaine, car il reste du travail pour que ma place soit assurée.»

En Suède, le No 9 de l'équipe de Suisse a fêté son centième match international. Ils sont 63 à avoir connu pareil honneur. Dimanche face à la Tchéquie (12h00), il a rejoint Grégory Hofmann et Philippe Furrer dans la hiérarchie. «Ça va vite, rigole-t-il. Lorsque je repense à mes premiers matches en 2018, il y a pas mal de temps qui est passé. C'est une fierté d'avoir déjà eu autant de fois l'honneur de porter le maillot de l'équipe de Suisse. C'est à chaque fois un moment spécial.»

À nouveau en pleine forme

Une aventure qu'il devrait probablement poursuivre dès vendredi prochain pour son cinquième championnat du monde. Avec son tir dévastateur, son jeu physique et son sens du but, Damien Riat est l'un des joueurs les plus complets dans le vestiaire de l'équipe de Suisse. Surtout, l'ailier est à nouveau en pleine santé.

Durant les play-off, il a souffert d'un problème au poignet qui l'a empêché de jouer à son plein potentiel lors de la série face à Genève-Servette. Arrivé sur le tard en équipe de Suisse, le Genevois du LHC a pu soigner son pépin physique durant une semaine de répit qui lui a été accordée par le sélectionneur, Jan Cadieux. «Je me sens parfaitement bien, précise-t-il. Cela m'a fait du bien de pouvoir couper pour me remettre totalement.»

Et cela fera du bien à l'équipe de Suisse qui pourra compter sur lui dès vendredi pour le début du Mondial. Pour autant que Jan Cadieux le convoque, évidemment. Mais cela semble aujourd'hui très probable.