Quel était le niveau des entraîneurs des 14 clubs de National League lorsqu'ils étaient joueurs? Blick a mené l'enquête et arrive à la conclusion suivante: sept ont eu une très bonne, voire une bonne carrière professionnelle. Et un les bat tous.

Marcel Allemann et Nicole Vandenbrouck

14 Geoff Ward (Lausanne)

Avant de devenir entraîneur par hasard, ce Canadien enseignait à l'école secondaire de New Liskeard, dans l'Ontario. Lorsque l'équipe de hockey de l'école manque d'un entraîneur, le jeune homme de 26 ans le remplace. Il a surtout joué au hockey avec ses frères à l'extérieur, comme c'est l'usage au Canada. Ainsi que pendant quatre ans à l'Université Laurentienne de Sudbury. «La passion du hockey a toujours été là. Mais j'étais trop mauvais pour devenir professionnel.»

Geoff Ward a d'abord joué au hockey sur glace avec ses frères et il est devenu entraîneur par hasard. Photo: Pascal Muller/freshfocus

13 Lauri Marjamäki (Kloten)

Il a joué en tant que junior à Tampere pour Koovee et Ilves. Mais dès l'âge de 17 ans, il tire un trait sur sa carrière. «Quand j'ai dû aller à la salle de musculation et commencer à travailler vraiment, je n'étais pas du tout intéressé», a-t-il dit un jour. La même année, il commence à entraîner des juniors chez Koovee – ses joueurs n'ont que deux ans de moins que lui.

À 17 ans, Lauri Marjamäki a mis sa canne de côté et depuis, il ne l'utilise plus que comme entraîneur. Photo: Sven Thomann

12 Greg Ireland (Ajoie)

Le Canadien a joué comme attaquant avec plaisir et une «bonne éthique de travail», comme il le dit, à l'Université York. «Mon talent n'était toutefois pas suffisant pour me permettre d'atteindre un niveau supérieur.» Greg Ireland arrête à 23 ans, il s'était déjà découvert une passion pour l'entraînement et celle-ci se renforce lorsque le coaching fait partie de son programme à l'université.

Même sans une grande carrière de joueur, Greg Ireland donne des leçons sur la glace. Photo: Keystone

11 Johan Lundskog (Rapperswil)

Le Suédois débute dès l'âge de quatre ans au Visby AIK, où il reste dans la catégorie junior jusqu'à 16 ans, puis le défenseur déménage à Stockholm et joue pour les Arlanda Wings. «En tant que junior, j'ai rapidement compris que je n'avais pas une carrière professionnelle devant moi. Je n'étais pas assez bon pour cela», dit-il. En 2003, il s'installe au Canada, où il joue encore pour le Toronto Rattlers Touring Team (2003-2006) pour le plaisir.

Malgré une carrière de joueur modeste, Johan Lundskog maîtrise l'un ou l'autre tour avec le puck. Photo: Urs Lindt/freshfocus

10 Jussi Tapola (Berne)

Il a joué dans les équipes juniors d'Ilves et de Tappara à Tampere, mais l'attaquant ne parvient pas à faire une grande carrière de joueur. Jussi Tapola a évolué dans la deuxième et la quatrième division finlandaise. Dans cette dernière, il marque même 21 buts pour Hyvinkää lors de la saison 1995/96. Le Finlandais met fin à sa carrière à l'âge de 28 ans.

Jussi Tapola se donne à fond en tant qu'entraîneur, ce qui était plus difficile pour lui en tant que joueur. Photo: keystone-sda.ch

9 Dan Tangnes (Zoug)

Il n'a pas laissé de grandes traces en tant que joueur et a mis fin à sa carrière à 26 ans déjà en raison d'une blessure. L'attaquant a certes joué pour les équipes nationales juniors norvégiennes, mais ne parvient pas à s'imposer en Suède. 7 matches pour Gislaved en deuxième division est son point fort, sinon il joue en troisième division et encore un an en Norvège.

Jouer avec son chien Tango ne pose aucun problème, mais Dan Tangnes n'a pas réussi à faire une grande carrière. Photo: Toto Marti

8 Martin Filander (Bienne)

«En tant que joueur, je n'étais pas un grand talent et mon parcours a été chaotique», explique le Suédois. Pour le défenseur, le summum est atteint en Allsvenskan, la deuxième division suédoise, où il joue pendant six matches pour l'AIK Stockholm, Almtuna et Örebro. Il n'a jamais marqué plus de 9 points en une seule saison.

Martin Filander (à droite) n'a pas réussi à faire une grande carrière. Ici, il joue pour l'AIK Stockholm dans la deuxième plus haute ligue suédoise. Photo: IMAGO/TT

7 Lars Leuenberger (Fribourg).

Le joueur d'Uzwil n'a pas une carrière aussi glorieuse que celle de son frère Sven et n'a jamais joué pour l'équipe nationale. Pourtant, dans ses meilleures années à Berne et à Fribourg, il est un attaquant rapide et agile, capable de marquer entre 20 et 35 points. Avec le CP Berne, il devient champion en 1997. Il passe ensuite par Bâle et Ambri.

Lars Leuenberger a déjà marqué des buts pour Fribourg. Photo: TOTO MARTI

6 Marco Bayer (Zurich)

Le joueur de Dübendorf découvre la LNA via les juniors du HC Davos et Coire, puis continue son voyage à Zurich et à Kloten, où le défenseur connaît sa période la plus faste, fête deux titres de champion et participe à deux championnats du monde. Zoug et Davos sont les étapes suivantes, avant qu'il ne termine sa carrière à Ambri, Rapperswil et Langnau.

Période de succès avec Kloten pour Marco Bayer. Photo: Andy Mueller/freshfocus

5 Yorick Treille (Genève)

Le Français s'essaie au repêchage du septième tour (Chicago) en Amérique du Nord, mais ne parvient pas à rejoindre la NHL. Par la suite, il tourne en Europe, joue à Genève, en Allemagne, en République tchèque et en Autriche, avant que l'attaquant ne termine sa carrière en 2019 dans son pays natal. Il participe à 13 Mondiaux et aux Jeux olympiques 2002 pour la France.

L'actuel expert de la SRF Philippe Furrer (à gauche) limite le champ d'action de l'actuel entraîneur de Genève Yorick Treille (à droite) lors du match Suisse - France au Mondial 2009. Photo: Keystone

4 Luca Cereda (Ambri)

Il a été un grand espoir en NHL en tant que drafté au premier tour par Toronto, mais une malformation cardiaque est venue contrecarrer ces plans. Après une opération et son retour d'Amérique du Nord, l'attaquant joue encore à Berne (champion 2004) et à Ambri, mais doit mettre un terme à sa carrière à 26 ans, après 26 matches internationaux et deux Mondiaux.

Luca Cereda en action pour la Suisse. Photo: Keystone

3 Thierry Paterlini (Langnau)

Il a une glorieuse carrière d'attaquant de l'équipe de Suisse. 158 matches internationaux, neuf Championnats du monde et deux tournois olympiques. Pas en tant que buteur, mais en tant qu'attaquant polyvalent. En outre, le Zurichois a fêté un titre de champion avec Berne et Davos. Il passe ensuite par Kloten, GCK, Lugano, Zurich, Rapperswil et Sierre avant de se retirer à 38 ans.

Ils devenus tous les deux entraîneurs: le joueur du HC Davos Thierry Paterlini (à gauche) en duel avec Christian Dubé. Photo: Keystone

2 Josh Holden (Davos)

Le deuxième entraîneur de National League avec Uwe Krupp à avoir joué en NHL. Pendant six ans, le Canadien, qui a entre-temps également obtenu le passeport suisse, fait la navette entre l'AHL et la NHL, totalisant 60 matches dans la meilleure ligue du monde. Ensuite, l'attaquant fait fureur en tant que marqueur, leader agressif et adversaire à Fribourg, Langnau et Zoug.

Josh Holden a une longue carrière de joueur. Photo: PIUS KOLLER

1 Uwe Krupp (Lugano)

La star parmi les entraîneurs. Aucun n'a eu une carrière aussi grandiose que le défenseur allemand. 17 ans de NHL, plus de 800 matches pour Buffalo, les Islanders, Québec, Colorado, Detroit et Atlanta – et vainqueur de la Coupe Stanley avec le Colorado en 1996. En plus de cela, «King Kong» Krupp dispute également deux championnats du monde et un tournoi olympique.

Un champion sur la glace: Uwe Krupp. Photo: IMAGO/USA TODAY Network