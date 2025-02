Scène sauvage dans le hockey sur glace suédois junior! Après avoir marqué le but de la victoire en prolongation, le buteur exulte de manière provocatrice - et déclenche une bagarre qui pousse l'arbitre à distribuer... 47 pénalités de match!

Lino Dieterle

Que s'est-il passé dans la plus haute ligue suédoise junior? Selon un rapport d'arbitre, le match entre Kalix et Sundsvall a donné lieu à une bagarre générale avec 47 pénalités à la clé - une pour chaque joueur! Les participants relativisent toutefois.

Après avoir marqué à douze secondes de la fin de la prolongation, Lindqvist Nilsson, le buteur de Kalix, exulte avec un geste provocateur et passe devant le banc adverse. Ses adversaires ne se laissent pas faire et font irruption sur la glace. S'ensuivent des scènes sauvages où les joueurs de Sundsvall veulent affronter le provocateur Nilsson, alors que celui-ci est protégé et soutenu par ses coéquipiers.

«L'arbitre a choisi la facilité»

Robin Johansson, l'entraîneur de Sundsvall, estime dans le journal suédois «Aftonbladet» que le rapport de l'arbitre reflète les événements de manière exagérée. Ainsi, il n'y aurait eu «que deux vraies bagarres», tandis que le reste des joueurs serait resté debout. «L'arbitre s'est facilité la tâche après avoir été incapable de comprendre quel joueur faisait quoi», poursuit Johansson.

Le buteur Nilsson fait également preuve de compréhension pour la réaction de l'adversaire auprès du journal suédois «Expressen». Il espère que tout le monde pourra désormais considérer ce qui s'est passé comme une «chose amusante» et explique qu'il avait eu l'idée, il y a plusieurs mois, de célébrer de cette manière un but victorieux en prolongation: «J'ai exulté comme ça devant leur banc. Je comprends parfaitement pourquoi ils ont réagi de cette manière. C'était totalement inutile».