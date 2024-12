Et si McSorley avait sa patinoire avant le Genève-Servette?

Photo: Keystone

Grégory Beaud Journaliste Blick

Imaginez la scène. Chris McSorley, qui a pris un pied aux fesses du côté de Genève, inaugurer une patinoire flambant neuve à Sierre alors que le GSHC se dépatouille toujours entre «Genferei» et interminable va-et-vient politique. Le pied de nez serait tout de même assez savoureux pour l'Ontarien, prêt à tout pour que son nouveau projet voit le jour.

Ce mercredi, la «Valais Arena» a franchi une étape importante en obtenant le crédit d'investissement de la part de la commune valaisanne. Chris McSorley, qui n'a pas d'égal lorsqu'il faut se montrer persuasif, a donc gagné son premier pari. Ce n'était pas forcément le plus compliqué, même s'il s'est probablement fait traiter de fou au moment où il a décidé de se lancer tête baissée dans cette aventure.

Pourquoi ce n'est pas le plus compliqué? Car les écueils sont encore nombreux avant que le puck ne soit lâché au centre de la patinoire. Tout d'abord, des oppositions sont toujours possibles. Un comité a d'ailleurs promis de se lancer à la recherche du petit millier de signatures nécessaires pour aboutir à une votation populaire.

Et même si la patinoire venait à se construire, Chris McSorley n'aurait pas encore l'opportunité de ranger son bâton de pèlerin. Il devra encore convaincre les Valaisans de s'unir autour d'un projet commun, eux qui n'en sont capables que lors de la Foire du Valais et des finales de Coupe de Suisse du FC Sion. Le premier jalon a été posé avec un partenariat entre Martigny et Sierre pour une année (au moins).

Et si, malgré tout cela, il y parvenait avant que les Aigles n'aient une nouvelle patinoire? Avec les années, j'ai appris une chose: ne jamais sous-estimer la capacité de persuasion de Chris McSorley, un homme qui vendrait de l'Épesses à des Valaisans.

