Pour ce 32e épisode de la saison 8 de Cold Facts, nous nous sommes spécifiquement penchés sur la série entre Genève et Lausanne. Lundi soir, le LHC est revenu à 1-1 dans ce quart de finale.

Un focus sur la série Genève - Lausanne après deux matches

Un focus sur la série Genève - Lausanne après deux matches

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Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 32e épisode, retour sur le 2e acte du derby lémanique remporté par le LHC 5-1 avec des Genevois incapables de profiter de leurs occasions en power-play.

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