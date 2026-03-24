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Cold Facts
Un focus sur la série Genève - Lausanne après deux matches

Pour ce 32e épisode de la saison 8 de Cold Facts, nous nous sommes spécifiquement penchés sur la série entre Genève et Lausanne. Lundi soir, le LHC est revenu à 1-1 dans ce quart de finale.
Publié: il y a 13 minutes
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Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 32e épisode, retour sur le 2e acte du derby lémanique remporté par le LHC 5-1 avec des Genevois incapables de profiter de leurs occasions en power-play.

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National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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National League
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Genève Servette HC
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Lausanne HC
Lausanne HC
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