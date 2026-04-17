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Cold Facts
Tout ce qu'il faut savoir avant la finale Davos - Fribourg

Pour ce 45e épisode de la saison 8 de Cold Facts, nous avons reçu Pierre Schouwey (La Liberté) pour présenter la finale de National League entre le HC Davos et Fribourg Gottéron.
Publié: il y a 3 minutes
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Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 45e épisode, présentation de la finale entre Fribourg et Davos et petit segment d’actualités concernant Lausanne, Bienne et Genève

Sommaire:

- Finale: les enjeux avec Pierre Schouwey (dès 1:05)
- Les paris avec JOUEZSPORT (36:45)
- NL: on prolonge au LHC, Trutmann à Bienne, Pouliot quitte Genève (41:05)

N’hésitez pas à nous poser vos questions et à vous abonner sur Soundcloud, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify et/ou Apple Podcasts.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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