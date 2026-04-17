Tout ce qu'il faut savoir avant la finale Davos - Fribourg

Pour ce 45e épisode de la saison 8 de Cold Facts, nous avons reçu Pierre Schouwey (La Liberté) pour présenter la finale de National League entre le HC Davos et Fribourg Gottéron.

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Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 45e épisode, présentation de la finale entre Fribourg et Davos et petit segment d’actualités concernant Lausanne, Bienne et Genève

Sommaire:

- Finale: les enjeux avec Pierre Schouwey (dès 1:05)

- Les paris avec JOUEZSPORT (36:45)

- NL: on prolonge au LHC, Trutmann à Bienne, Pouliot quitte Genève (41:05)

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