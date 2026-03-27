La série Fribourg - Rapperswil a-t-elle tourné?

Pour ce 35e épisode de la saison 8 de Cold Facts, nous avons analysé le quatrième match du quart de finale entre Fribourg et Rapperswil. Les Dragons ont égalisé jeudi soir sur les bords du lac de Zurich.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 35e épisode, on dissèque la victoire fribourgeoise à Rappi qui permet à Gottéron de revenir à 2-2 dans sa série et de mettre la pression sur les St-Gallois.

N’hésitez pas à nous poser vos questions et à vous abonner sur Soundcloud, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify et/ou Apple Podcasts.