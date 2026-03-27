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Cold Facts
La série Fribourg - Rapperswil a-t-elle tourné?

Pour ce 35e épisode de la saison 8 de Cold Facts, nous avons analysé le quatrième match du quart de finale entre Fribourg et Rapperswil. Les Dragons ont égalisé jeudi soir sur les bords du lac de Zurich.
Publié: 16:03 heures
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Dernière mise à jour: il y a 6 minutes
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Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 35e épisode, on dissèque la victoire fribourgeoise à Rappi qui permet à Gottéron de revenir à 2-2 dans sa série et de mettre la pression sur les St-Gallois.

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National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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Rapperswil-Jona Lakers
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Fribourg Gottéron
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