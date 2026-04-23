Julien Sprunger, quarantenaire rugissant

Pour ce 47e épisode de la saison 8 de Cold Facts, nous avons analysé la troisième rencontre de la finale entre Davos et Fribourg. Nous avons également effectué un petit détour par l'équipe de Suisse.

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Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 47e épisode, retour sur l’acte III de la finale avec le sauveur Julien Sprunger et le puni Wallmark, sans oublier l’équipe de Suisse

Sommaire:

- Finale: Et à la fin, c’est Julien Sprunger… (dès 1:15)

- Equipe de Suisse: the place to Biel (30:35)

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