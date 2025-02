Il y a du suspense à tous les niveaux

Cold Facts, le podcast 100% hockey, vous propose son 23e épisode. Il ne reste plus que deux journées à la saison régulière de National League et le suspens est total pour les play-off, les play-in ou le play-out.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Dans ce 23e épisode, on entre en mode «Barres Wars» avec Genève qui croit encore au play-in, Fribourg qui se bat pour sa 6e place et un LHC certain d’être 1er.

Sommaire:

- GSHC: la petite bête qui remonte (dès 1:35)

- Les paris avec JOUEZSPORT (dès 21:46)

- Bienne: vol en bande organisée (dès 27:18)

- Fribourg: Berra pas top (dès 44:58)

- Ce qui nous a fait mousser (dès 1:03:57)

- Ajoie: la dure réalité (dès 1:09:22)

- LHC: 1er de la saison (dès 1:21:06)

N’hésitez pas à nous poser vos questions et à vous abonner sur Soundcloud, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify et/ou Apple Podcasts.