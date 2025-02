Cold Facts, le podcast 100% hockey, vous propose son 21 épisode. À trois semaines de la fin du championnat, on fait un nouveau point sur les clubs romands. Bienne et Genève ont décroché des succès importants.

Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Dans ce 21e épisode, on revient sur la bagarre pour le play-in avec Genève et Bienne, sur le LHC qui engage Perlini, sur Nicolas Fluri qui démissionne et sur vos questions concernant Ajoie et Fribourg.

Sommaire:

- GSHC: lineup complet (dès 1:24)

- Bienne: but gag, succès important (dès 20:20)

- Les paris avec JOUEZSPORT (dès 36:54)

- LHC: Perlini débarque (dès 42:38)

- Ce qui nous a fait mousser (dès 1:05:35)

- Ajoie, Fribourg et Aaltonen (dès 1:12:55)

