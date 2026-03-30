Pour ce 36e épisode de la saison 8 de Cold Facts, nous avons parlé des play-off fribourgeois, lausannois et genevois. Mais aussi du changement de coach du côté d'Ajoie.

Genève, Lausanne, Fribourg et Ajoie au menu de ce lundi!

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Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 36e épisode, retour sur les riches événements du week-end. Fribourg battu, Ireland viré et Lausanne qui mène 3-2 au programme

Sommaire

- HCFG: Wallmarque mais c’est tout (dès 1:45)

- HCA: Ireland out, Vauclair en mode Fatih Interim (26:45)

- LHC/GSHC: Ignatavicius Simas, nouveau roi de la lutte (42:15)

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