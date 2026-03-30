DE
FR
Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Cold Facts
Genève, Lausanne, Fribourg et Ajoie au menu de ce lundi!

Pour ce 36e épisode de la saison 8 de Cold Facts, nous avons parlé des play-off fribourgeois, lausannois et genevois. Mais aussi du changement de coach du côté d'Ajoie.
Publié: il y a 47 minutes
Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 36e épisode, retour sur les riches événements du week-end. Fribourg battu, Ireland viré et Lausanne qui mène 3-2 au programme

Sommaire

- HCFG: Wallmarque mais c’est tout (dès 1:45)
- HCA: Ireland out, Vauclair en mode Fatih Interim (26:45)
- LHC/GSHC: Ignatavicius Simas, nouveau roi de la lutte (42:15)

N’hésitez pas à nous poser vos questions et à vous abonner sur Soundcloud, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify et/ou Apple Podcasts.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
Mentionné dans cet article
Fribourg Gottéron
Fribourg Gottéron
HC Ajoie
HC Ajoie
Genève Servette HC
Genève Servette HC
Lausanne HC
Lausanne HC
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Fribourg Gottéron
      Fribourg Gottéron
      HC Ajoie
      HC Ajoie
      Genève Servette HC
      Genève Servette HC
      Lausanne HC
      Lausanne HC