Cold Facts, le podcast 100% hockey, est de retour pour ce 17e épisode – le premier de l'année 2025. On revient sur les licenciements à Fribourg et Genève, en compagnie de deux confrères.

Genève et Fribourg ont viré leur coach. Et maintenant?

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Dans ce 17e épisode, grosse actu avec Genève et Fribourg qui ont changé de coach, on en parle avec Seb Telley et Adrien Schnarrenberger. Sans oublier le LHC solide leader, Ajoie et Bienne.

Sommaire:

- GSHC: Cadieux out (dès 01:03)

- Les paris avec JOUEZSPORT (dès 28:07)

- Fribourg: un Lars et ça repart (dès 33:20)

- LHC: solide leader (dès 1:04:32)

- HCA: ça blanchit (dès 1:31:08)

- Bienne: merci Harri (dès 1:45:56)

