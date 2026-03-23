Pour ce 31e épisode de la saison 8 de Cold Facts, nous avons analysé les premiers matches des play-off tant dans la série Genève - Lausanne que Fribourg - Rapperswil. Sans oublier Ajoie évidemment.

Fribourg Gottéron se prend les pieds dans le Rappi

Fribourg Gottéron se prend les pieds dans le Rappi

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Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 31e épisode, on analyse le 1er derby lémanique, puis on file du côté de Fribourg où ça ne se passe pas comme prévu et enfin Ajoie pour le play-out avec un peu de Swiss League

Sommaire:

- GSHC/LHC: Jesse le chevalier blanc (dès 1:15)

- HCFG: Fribourg les pieds dans le Rappi (16:40)

- HCA: l’espoir fait vouivre (43:45)

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