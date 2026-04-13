Pour ce 43e épisode de la saison 8 de Cold Facts, nous sommes évidemment revenus sur la qualification de Fribourg pour la finale de National League face à Genève-Servette. Les Dragons vont affronter Davos, dès samedi.

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Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 43e épisode, on parle forcément de la qualification fribourgeoise pour la finale qui aura lieu dès samedi contre Davos. Il est aussi temps de faire un bilan genevois.

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