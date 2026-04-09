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Cold Facts
Dragons 2, Aigles 1, Vouivres 0 et Bienne 6000

Pour ce 42e épisode de la saison 8 de Cold Facts, nous sommes revenus sur la victoire de Fribourg contre Genève lors de l'acte III des demi-finales. Nous avons également fait un tour par Ajoie, Sierre et Bienne.
Publié: il y a 55 minutes
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Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 42e épisode, retour sur l’acte III de Fribourg-Genève, sans oublier le titre de Sierre, le maintien d’Ajoie, Bienne champion M21 et la première sélection de Fischer pour le Mondial

L'épisode est disponible sur Spotify

Sommaire:

- HCFG/GSHC: les Killer B’s (dès 1:30)
- Les paris avec JOUEZSPORT (44:50)
- SL: Sierre sacré, Ajoie se maintient (48:55)
- CQNAFM: les M21 biennois (59:35)
- Equipe de Suisse: 1re sélection (1:02:20)

N’hésitez pas à nous poser vos questions et à vous abonner sur Soundcloud, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify et/ou Apple Podcasts.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
Mentionné dans cet article
Fribourg Gottéron
Fribourg Gottéron
National League
National League
HC Bienne
HC Bienne
HC Ajoie
HC Ajoie
Genève Servette HC
Genève Servette HC
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