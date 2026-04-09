Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.
Pour ce 42e épisode, retour sur l’acte III de Fribourg-Genève, sans oublier le titre de Sierre, le maintien d’Ajoie, Bienne champion M21 et la première sélection de Fischer pour le Mondial
L'épisode est disponible sur Spotify
Sommaire:
- HCFG/GSHC: les Killer B’s (dès 1:30)
- Les paris avec JOUEZSPORT (44:50)
- SL: Sierre sacré, Ajoie se maintient (48:55)
- CQNAFM: les M21 biennois (59:35)
- Equipe de Suisse: 1re sélection (1:02:20)
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Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
52
-75
42