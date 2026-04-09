Pour ce 42e épisode de la saison 8 de Cold Facts, nous sommes revenus sur la victoire de Fribourg contre Genève lors de l'acte III des demi-finales. Nous avons également fait un tour par Ajoie, Sierre et Bienne.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 42e épisode, retour sur l’acte III de Fribourg-Genève, sans oublier le titre de Sierre, le maintien d’Ajoie, Bienne champion M21 et la première sélection de Fischer pour le Mondial

L'épisode est disponible sur Spotify

Sommaire:

- HCFG/GSHC: les Killer B’s (dès 1:30)

- Les paris avec JOUEZSPORT (44:50)

- SL: Sierre sacré, Ajoie se maintient (48:55)

- CQNAFM: les M21 biennois (59:35)

- Equipe de Suisse: 1re sélection (1:02:20)

N’hésitez pas à nous poser vos questions et à vous abonner sur Soundcloud, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify et/ou Apple Podcasts.