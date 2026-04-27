Pour ce 48e épisode de la saison 8 de Cold Facts, nous avons parlé des deux dernières rencontres de la finale entre Davos et Fribourg. Nous avons aussi discuté des nouvelles arrivées en équipe de Suisse.

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Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 48e épisode, on décortique les deux défaites de Fribourg, mené 3-2 dans la finale. On parle aussi de l’équipe de Suisse avec 6 nouveaux joueurs.

Sommaire:

- Finale: Dragons dos au mur (dès 1:18)

- Les paris avec JOUEZSPORT (31:45)

- Equipe de Suisse: 5 plus Suter (35:49)

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