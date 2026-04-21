Davos - Fribourg, un partout puck au centre

Pour ce 46e épisode de la saison 8 de Cold Facts, nous nous sommes penchés sur les deux premières rencontres de la finale de National League entre Davos et Fribourg.

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Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 46e épisode, on revient sur les deux premiers actes de la finale. Passage sur l’équipe de Suisse et un détour sur l’actu de National League.

Sommaire:

- Finale: 1-1 puck au centre (dès 1:57)

- Equipe de Suisse: les joueurs de NHL veulent le retour de Fischi (33:42)

- NL: Pasche prolonge au LHC, ça bouge à Berne (43:30)

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