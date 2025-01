Yorick Treille: «Il ne faut pas se cacher: ce soir, on a touché le fond»

Grégory Beaud Journaliste Blick

C'est un Yorick Treille au regard sombre qui s'est présenté devant les médias après la débâcle genevoise à Zoug (7-4). Le Français aurait probablement préféré parler d'autre chose que d'un match bâclé de la part de ses joueurs. Après le match, la porte du vestiaire du GSHC est d'ailleurs demeurée close durant de nombreuses minutes. Après la réouverture, le coach des Aigles en appel à une réaction de ses joueurs sous peine de vivre une fin de saison compliquée. Interview.

On a de la peine à expliquer ce qu'il s'est passé, surtout après le bon match d'hier soir face à Berne.

Le score est très décevant. Il y a l'entame de match, elle est bonne. Le premier tiers, on joue exactement comme on le veut. Mais on est une équipe fragile en ce moment et ce match en est la preuve. Le moindre petit grain de sable vient tout chambouler. Ensuite, on n'arrive pas à garder le plan de match et une discipline nécessaires pour gagner sur la route contre des équipes de haut de classement. On se bat nous-mêmes, on sort de notre structure et on espère que ça va aller. Il faut revenir aux bases. Aujourd'hui, il ne faut pas se cacher: on touche le fond. Maintenant, il faut qu'on pousse tous ensemble pour remonter. On ne peut pas accepter ça et on doit trouver les ressources pour se relever.

Comment cette équipe sort-elle de son plan de match?

On spécule vers l'offensive et on perd les bases de la structure défensive. On ne peut pas se le permettre. On doit revenir aux bases avec l'état d'esprit de vouloir gagner le match 1-0. Ce n'est pas plus compliqué que ça.

Quel est le vrai visage de Genève-Servette? Celui face à Berne ou contre Zoug?

Aujourd'hui, on a envie de dire que j'espère que ce n'est pas notre vrai visage. J'espère qu'on est loin de notre vrai visage.

On est obligés de parler de l'action de Sakari Manninen et de son geste envers l'arbitre. Que s'est-il passé?

Il faut lui demander.

1:42 Pénalité de match logique: Sakari Manninen met un coup de crosse à un arbitre

Il n'a pas été envoyé en interview...

Je ne sais pas. C'est un mauvais réflexe, tout simplement. Ce n'est pas du tout une intention de sa part. Mais il y a quand même un geste et j'imagine qu'il y aura une sanction. Mais pour la raison, je ne suis pas dans sa tête. Il faudra lui poser la question.

Genève devra-t-il composer sans lui ce week-end contre Ambri et Fribourg?

Oui, cela me semble être une évidence.