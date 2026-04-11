Fribourg Gottéron s'est imposé à Genève (3-4) grâce à un Christoph Bertschy des grands soirs. Pour cette occasion, c'est lui qui a été désigné capitaine des Dragons.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Vous menez 3-1 dans cette demi-finale. On imagine que vous commencez à sentir que quelque chose est en train de se passer…

Honnêtement, non. Depuis le début des play-off, on a cette approche: chaque match repart de zéro. Peu importe le score dans la série, ça ne change rien. Dimanche, ce sera 0-0 au coup d'envoi. Si tu commences à penser trop loin, tu te mets en danger. Nous, on veut juste continuer à faire ce qu'on fait bien jusqu'ici.

Pourtant, gagner à l'extérieur avec autant d'absents, ce n'est pas anodin…

Bien sûr que c'est spécial. Mais ça montre surtout le caractère de cette équipe. On a des joueurs importants qui manquent, mais chacun élève son niveau. On compense ensemble. Chacun va pour l'autre, chacun laisse sa dernière énergie sur la glace. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu cette saison.

Tu parles beaucoup du collectif. C'est la clé de votre parcours?

Clairement. Le plus important, ce n'est pas une ligne ou un joueur. C'est que tout le monde tire à la même corde. Qu'on joue pour le dragon sur la poitrine. Qu'on soit prêts à faire les efforts les uns pour les autres. C'est ça qui nous donne cette force. Même quand tactiquement ou dans le système, ce n'est pas parfait, on arrive à compenser avec l'énergie et l'état d'esprit.

Justement, vous avez parfois été moins propres dans le jeu…

Oui, on en est conscients. Ce n'est pas toujours notre meilleur hockey sur le plan tactique. Mais dans les play-off, il y a autre chose qui entre en jeu. Il y a le cœur. Et parfois, ça fait la différence. Maintenant, l'objectif, c'est de réussir à mettre les deux ensemble: le système et l'intensité.

Tu as porté le «C» sur le maillot en l'absence de Julien Sprunger. Ça représente quoi pour toi?

C'est une grande fierté, bien sûr. C'est un rêve de gamin d'être capitaine de mon club de cœur. Mais je le répète: la lettre, ce n'est pas le plus important. Ce qui compte c'est le Dragon qu'il y a sur le maillot. Le leadership, tu dois le montrer dans ta manière de jouer. J'essaie de le faire que les leaders soient là ou non. Et pour moi, la plus grande fierté, c'est de voir que le groupe est soudé, que chacun est là pour l'autre.

On a l'impression que le vestiaire n'est pas perturbé par les changements de lignes ou d'effectif.

Non, parce que le système, on le connaît. On a joué assez de matches cette saison pour l'intégrer complètement. Du coup, peu importe les ajustements, chacun sait ce qu'il a à faire. Et surtout, l'état d'esprit ne change pas.

Individuellement, tu signes tes meilleurs play-off. Tu l'expliques comment?

Je pense que c'est une question de rythme. J'aime jouer souvent. Quand les matches s'enchaînent, je me sens bien. Je l'avais déjà vécu pendant la période Covid, où on jouait tous les deux jours. Là, c'est un peu pareil, j'arrive à entrer dans un flow.

Sur ton but, tu semblais très lucide malgré la fatigue…

(sourire) Lucide, je ne sais pas… J'étais surtout fatigué. Le puck sautait un peu, donc je me suis dit: fais simple. Aller d'un côté à l'autre et tirer. Après, il y a aussi de la réussite. Peut-être que le gardien hésite, peut-être que le puck «colle» un peu à la crosse… Dans ces moments-là, il faut aussi savoir profiter.

On sent que cette équipe dégage quelque chose de différent par rapport à l'an dernier…

Franchement, je ne regarde même pas en arrière. Je me concentre sur cette saison. Et ce qui est positif, c'est ce qu'on montre maintenant. L'énergie, la solidarité, la manière dont tout le monde s'engage… C'est ça qui compte.

Il vous reste un match à gagner pour atteindre la finale. Qu'est-ce qui fera la différence?

Rien de nouveau. Il faudra jouer avec le même état d'esprit. Chaque puck compte, chaque action compte. Si on arrive à garder ce cœur et à être un peu plus justes tactiquement, alors on se donne une bonne chance. Mais ça passera par un nouveau gros match. Rien n'est fait.