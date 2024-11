«J'ai davantage la flamme à Olten qu'à Ajoie»

La flamme est revenue chez Christian Wohlwend à Olten. Photo: Marc Schumacher/freshfocus

Marcel Allemann

Il y a un mois, Christian Wohlwend était licencié du HC Ajoie. Après une période aussi intense, d'aucuns voudraient laisser tout cela se tasser, souffler, se reposer. Mais pas le Grison de 47 ans. Seize jours après avoir quitté son bureau d'entraîneur à Porrentruy, il s'est installé le 6 novembre dans un nouveau bureau à Olten. Il a signé un contrat jusqu'en 2027 avec le club de Swiss League qui a connu un début de saison misérable.

«Contrairement à mon dernier licenciement en janvier 2023 à Davos, je ne me suis pas du tout senti épuisé cette fois-ci – nous n'étions qu'en octobre. Je n'étais pas non plus dévasté, car ma libération d'Ajoie était prévisible au vu des résultats. C'est pourquoi j'ai tout de suite eu envie lorsque la demande d'Olten est arrivée», explique Christian Wohlwend pour justifier son choix.

Wohlwend voit du potentiel à Olten

En conséquence, il a pris son nouveau poste avec enthousiasme: «J'ai plus la flamme qu'avant, car je suis dans une situation à Olten où je vois un potentiel qui n'est pas exploité. C'était différent avec Ajoie, où je savais que nous serions de toute façon derniers et tout au plus, si tout se passait vraiment parfaitement, peut-être avant-derniers. Avec le temps, c'est frustrant.»

Christian Wohlwend s'est maintenant attelé à stabiliser le club soleurois. Au début, il y a encore eu deux défaites contre Bâle et La Chaux-de-Fonds, puis des victoires importantes ont été remportées contre les GCK Lions et Bellinzone et l'équipe a avancé à la 7e place du classement.

«Je vois la possibilité de dépasser Winterthour et Viège si tout se passe bien. Mais nous devons aussi toujours regarder derrière nous – les GCK Lions et Coire sont sur notre dos», déclare le Grison à propos de la situation de départ. «Si nous faisons notre travail, je me réjouis de pouvoir enfin jouer à nouveau du hockey en play-off et là, tout est possible.» Mais pas de promotion. Olten a retiré sa demande. C'était l'accord passé avec Ajoie pour obtenir la libération de Christian Wohlwend.

Montrer une autre facette sur MySports

Olten n'est cependant pas la seule scène sur laquelle Christian Wohlwend est revenu sous les feux de la rampe. Vendredi, il prendra également ses fonctions de consultant à temps partiel sur MySports et exposera ses points de vue avant, pendant et après le match Berne - Davos (en direct sur Blick). «Je me réjouis que les gens qui s'intéressent au hockey me connaissent en tant qu'être humain sous un angle un peu différent. Car dans les médias, on est souvent catalogué», avoue l'entraîneur des Souris à propos des raisons qui l'ont poussé à accepter.

Et comment veut-il se présenter dans le studio? Comme un «Wolwo à fond», comme on le connaît, qui va droit au but? «Je n'enfoncerai personne, mais je donnerai certainement mon avis, sinon ce serait ennuyeux et pas authentique non plus», estime-t-il. Avec son caractère bien trempé, l'Engadinois devrait sans aucun doute enrichir les soirées de hockey sur MySports.