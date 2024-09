1/5 L'élimination en demi-finale des playoffs contre Lausanne a coûté son poste à Christian Dubé.

Marcel Allemann

C'est à la fin du mois de mai que l'entraîneur Christian Dubé a été renvoyé de Fribourg Gottéron, malgré un contrat d'un an encore en cours. Son assistant Patrick Emond dirige désormais l'équipe pendant une saison en tant que solution de transition, après quoi le Suédois Roger Rönnberg débarquera avec l'étiquette d'entraîneur le plus convoité d'Europe. La destitution de Dubé a été abrute et le principal intéressé a été lui-même surpris. Plus de trois mois plus tard, le Canadien, qui réside toujours à Fribourg et vit en Suisse depuis 1999, peine à faire face à son destin.

«Il m'est impossible d'aller à la patinoire parce que j'ai encore trop mal. Je vis le hockey sur glace depuis mon enfance, c'est ma passion. Ne plus pouvoir être actif dans ce milieu, c'est comme enlever un jouet à un enfant», concède Christian Dubé dans une interview accordée au média local Fr-App. L'entraîneur fribourgeois évincé avoue également: «Cela fait déjà trois mois, mais c'est encore très frais pour moi. Et il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres. C'est une blessure profonde et il faudra du temps pour qu'elle guérisse».

Premier début de saison sans lui après 28 ans

Il a passé 28 années consécutives dans le hockey professionnel, tantôt comme joueur, entraîneur et directeur sportif. «Et maintenant, c'est la première fois qu'une saison commence sans moi, poursuit-il. Ce n'est pas toujours facile à gérer.» Cet été, il a pris deux congés sabbatiques au Canada, notamment pour accompagner son fils Liam (16 ans) à un camp. Ce dernier joue toujours dans les espoirs des Dragons. «Cela m'a un peu aidé à réfléchir à d'autres choses, même si beaucoup de choses dans mon entourage concernent forcément le monde du hockey», détaille-t-il.

Actuellement, Dubé se concentre sur sa famille, et à côté de cela, il se maintient en forme grâce au sport. «J'essaie d'observer le hockey sur glace de loin, mais cela ne me passionne pas vraiment», souffle-t-il. Il est clair pour lui qu'il veut revenir aux affaires courantes du hockey sur glace, et il a eu des contacts avec de nombreux directeurs sportifs de la ligue. «Mais il ne s'agissait pas d'un emploi, mais d'autres discussions. Finalement, j'ai joué avec ou contre les trois quarts des chefs sportifs. Nous sommes donc tous dans une petite communauté».

Ce jeudi soir, Fribourg Gottéron disputera son premier match officiel sans celui qui était encore son entraîneur lors des derniers play-off. Les Dragons, qualifiés pour la Champions League avec Christian Dubé comme coach, entreront en lice dans la Champions League face aux Anglais de Shffield (19h45).





Publicité