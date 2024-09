Gottéron a présenté ses objectifs pour la saison à venir. Engagés en championnat, Champions League et Coupe Spengler, les Dragons n'ont que six étrangers sous contrat. Est-ce amené à changer? Le point avec le directeur sportif Gerd Zenhäusern.

«On regarde le marché, mais on ne se précipite pas»

Le directeur sportif Gerd Zenhäusern a nommé Pat Emond (à dr.) comme nouvel entraîneur de Fribourg Gottéron

Grégory Beaud Journaliste Blick

Après un été mouvementé avec le licenciement de Christian Dubé remplacé par Pat Emond, Fribourg Gottéron a fixé des objectifs «élevés mais réalistes», selon l'ancien assitant promu coach principal. Cette saison, l'équipe de la BCF Arena jouera sur trois tableaux: National League, Champions Hockey League et Coupe Spengler. Un programme chargé que les Dragons aborderont avec six étrangers.

«Nous regardons ce qu'il y a sur le marché, a précisé Gerd Zenhäusern, directeur sportif des Dragons. Mais nous ne sommes pas pressés.» Sous-entendu, un nouveau joueur importé ne devrait pas débarquer sur les bords de la Sarine d'ici au début du championnat prévu dans deux semaines. «Normalement pas», précise le Valaisan qui a pris place dans son bureau cette année.

Ainsi, les Fribourgeois pourront compter sur deux arrières et quatre attaquants étrangers pour entamer la saison. Quel profil intéresse le directeur sportif? Plutôt un attaquant? «Cela dépend de beaucoup de facteurs, notamment la santé de notre équipe, précise-t-il. Mais le marché et la qualité des dossiers auront également un rôle à jouer.»

Top 6 et finale de la Spengler

Demi-finaliste l'an dernier, Fribourg Gottéron entame cette saison dans une situation particulière. Le club a en effet son entraîneur pour 2025/2026 sous contrat. Mais en attendant l'arrivée du Suédois Roger Rönnberg, les Dragons disputeront une saison complète avec Pat Emond. Une année de transition? «Non, rétorque Gerd Zenhäusern. Je le vois plutôt comme le début de quelque chose de nouveau.»

Ce renouveau est accompagné de trois objectifs: Une place dans le Top 6 de National League, la qualification pour la deuxième phase de Champions League et la finale de la Coupe Spengler. Concernant le championnat, Gerd Zenhäusern veut surtout une amélioration dans un domaine précise: «J'aimerais que nous nous trouvions en meilleure forme au moment des play-off. Nous avons vu que nous étions un peu courts contre Lausanne après avoir eu chaud contre Lugano.»

7500 abonnements vendus

Un des moyens mis en œuvre est la mise en place d'un logiciel de suivi des performances censé offrir un suivi individualisé et collectif des performances. «Un moyen de préparer au mieux cette saison avec trois compétitions», dixit Gerd Zenhäusern. Plusieurs équipes de National League utilisent déjà «Catapult». Selon le site internet de la société active dans plusieurs sports, c'est précisément l'un des points d'emphase: «Notre technologie vous permet de quantifier les programmes d'entraînement et de surveiller efficacement la charge de l'athlète, réduisant ainsi le risque de blessures courantes dans ce sport. Restez proactif pour maintenir la santé et la résilience des joueurs tout au long de la saison de hockey épuisante».

Hors de la glace, les objectifs sont également élevés. «Nous avons vendu les 7500 abonnements», a apprécié John Gobbi, CEO du club. Pour faire face à l'engouement toujours aussi important, Fribourg Gottéron va progressivement augmenter la capacité de sa patinoire d'ici janvier prochain. Pour atteindre quelle hauteur? Cela reste un secret. «Nous allons faire participer nos fans dans ce processus», précise le dirigeant. Pour les personnes souhaitant un abonnement, la liste d'attente de plus de 500 personnes est fermée. Le taux de renouvellement est de plus de 99%.